مديرة المراكز الأمريكية للسيطرة على الأمراض تصاب بكورونا للمرة الثانية

أ.ش.أ

أعلنت المراكز الأمريكية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها "سي دي سي" الإثنين، أن الدكتورة روتشيل وولينسكي ، مديرة المراكز ، أصيبت بفيروس كورونا " كوفيد ـ 19 " للمرة الثانية.

وحسب بيان صدر عن " سي دي سي " ، اليوم فإن وولينسكي لديها أعراض خفيفة ، وتم عزلها في منزلها في ولاية ماساتشوسيتس.

ويذكر أن وولينسكي ، 53 سنة ، أصيبت بالفيروس نفسه في 21 أكتوبر وتلقت برنامجا علاجيا بعقار " باكسلوفيد " وتبين بعده تعافيها ، لكن الأعراض عادت مجددا وتقوم بعملها من المنزل وتشارك في الاجتماعات عبر الانترنت.

وكان العقار " باكسلوفيد " أثبت فعاليته في الوقاية من الأمراض الخطيرة بالنسبة للمعرضين للإصابة ومن بينها كبار السن ومن حصانتهم ضعيفة، لكنه لم يكن فعالا بصورة كافية بالنسبة للأعمار الأقل والبعض عادت إليه أعراض الإصابة بعد 5 أيام من تلقي العقار.