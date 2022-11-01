اليوم السابع
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أكرم القصاص
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مديرة المراكز الأمريكية للسيطرة على الأمراض تصاب بكورونا للمرة الثانية

الثلاثاء، 01 نوفمبر 2022 02:13 م
مديرة المراكز الأمريكية للسيطرة على الأمراض تصاب بكورونا للمرة الثانية كورونا - صورة أرشيفية
أ.ش.أ

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أعلنت المراكز الأمريكية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها "سي دي سي" الإثنين، أن الدكتورة روتشيل وولينسكي ، مديرة المراكز ، أصيبت بفيروس كورونا " كوفيد ـ 19 " للمرة الثانية.
 
وحسب بيان صدر عن " سي دي سي " ، اليوم فإن وولينسكي لديها أعراض خفيفة ، وتم عزلها في منزلها في ولاية ماساتشوسيتس.
 
ويذكر أن وولينسكي ، 53 سنة ، أصيبت بالفيروس نفسه في 21 أكتوبر وتلقت برنامجا علاجيا بعقار " باكسلوفيد " وتبين بعده تعافيها ، لكن الأعراض عادت مجددا وتقوم بعملها من المنزل وتشارك في الاجتماعات عبر الانترنت.
 
وكان العقار " باكسلوفيد " أثبت فعاليته في الوقاية من الأمراض الخطيرة بالنسبة للمعرضين للإصابة ومن بينها كبار السن ومن حصانتهم ضعيفة، لكنه لم يكن فعالا بصورة كافية بالنسبة للأعمار الأقل والبعض عادت إليه أعراض الإصابة بعد 5 أيام من تلقي العقار.

المراكز الأمريكية للسيطرة على الأمراض

كورونا

اصابات كورونا

ولاية ماساتشوسيتس



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