محافظ سوهاج يلتقي وفد كلية الهندسة جامعة عين شمس

سوهاج عمرو خلف

التقى اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج، اليوم، وفد كلية الهندسة جامعة عين شمس، في نهاية زيارتهم للمحافظة، والتي استمرت 3 أيام بمشاركة عدد من طلاب كلية الهندسة برنامج عمارة تنسيق المواقع، في إطار إعداد مشروعات التخرج، بحضور اللواء عصام الدين الليثي السكرتير العام للمحافظة، والدكتور محمد الفيومي منسق برنامج عمارة تنسيق المواقع بالكلية، والمشرف على المشروع، وعدد من أعضاء هيئة التدريس .

وأعرب محافظ سوهاج عن سعادته بزيارة الوفد، واهتمامه بمعرفة انطباعاتهم عن محافظة سوهاج، والأماكن الأثرية والمناطق السياحية التي شاهدوها، مؤكدا حرص المحافظة على تحقيق الاستفادة العلمية والأكاديمية لجميع الطلاب، والاهتمام بالتعاون مع كلية الهندسة جامعة عين شمس واساتذتها، وطلابها من خلال مخرجات المشروع، وما سيتم إضافته وتطويره من خلال مشروعات التخرج، مثمنا اختيار الاساتذة والطلاب لمحافظة سوهاج؛ لتكون أساسا لمشروعات التخرج، متطلعا إلى المزيد من التعاون خلال الفترة القادمة .

ومن جانبهم أشاد أساتذة وطلاب كلية الهندسة جامعة عين شمس، بحسن الاستقبال والضيافة، معربين عن شكرهم للمحافظ على دعمه، وتذليل كافة المعوقات لهم خلال فترة الزيارة، كما أشاروا إلى تميز المحافظة بالعديد من المعالم العريقة والآثار والمزارات خاصة بمدينة سوهاج، كما تعرفوا خلال الزيارة على مخططات وخطط التنمية المستدامة بمحافظة سوهاج بشكل عام، مؤكدين حرصهم على التعاون مع المحافظة عقب الانتهاء من كافة مشروعات التخرج؛ لتحقيق الاستفادة العلمية والعملية، بما يخدم مشروعات وخطط التنمية المستدامة بالمحافظة .