محافظ أسوان يتابع أنشطة المشروع القومى لتنمية الأسرة المصرية.. صور

أسوان – عبد الله صلاح

تابع اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان، الأنشطة والجهود المبذولة لإنجاح فعاليات المشروع القومى لتنمية الأسرة المصرية والذى أطلقه الرئيس عبد الفتاح السيسى، من أجل دعم محاور التمكين الإقتصادى والثقافى والاجتماعى داخل مختلف القرى والنجوع المستهدفة للمبادرة الرئاسية (حياة كريمة).

ونظم فرع المجلس القومى للمرأة عدد 26 من جلسات الدوار للتوعية المجتمعية والتى إستهدفت 1300 سيدة ورجل داخل 12 قرية بمراكز إدفو ونصر النوبة وكوم أمبو.

وأكدت الدكتورة هدى مصطفى، مقرر فرع المجلس القومى للمرأة بأسوان، أن جلسات الدوار تشهد مشاركة متميزة من علماء الأوقاف وتنسيق متواصل مع الوحدات المحلية والقروية، من أجل نشر التوعية لدى أكبر عدد من الأهالى والمواطنين، وذلك بموضوعات القضية السكانية والصحة الإنجابية وزواج القاصرات، علاوة على ختان الإناث والتربية السليمة والتعليم الجيد للأبناء.

وأشارت إلى أنه استمراراً لجهود التعاون مع وزارة الثقافة ووزارة الصحة شهدت قرية الكلح شرق بمركز إدفو تنظيم أمسية ثقافية استهدفت 750 رجل وسيدة وطفل، وقد شملت تقديم عروض لفرقة أسوان للفنون الشعبية وإلقاء للشعر والأناشيد الدينية، بجانب عروض للعرائس المتحركة والأراجوز، لافتة إلى أنه تم أيضاً تنظيم قافلة طبية مجانية نجحت فى تقديم خدمات الكشف الطبى وعدد من الخدمات الصحية والعلاجية والتوعوية بإجمالى 50 سيدة.



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