محافظة الاسكندرية: الحركة المرورية بالمحافظة لم تتأثر بالأمطار.. صور

الإسكندرية جاكلين منير

أكدت محافظة الإسكندرية ،على ان سقوط الأمطار الخفيفة و المتوسطة التى شهدتها المحافظة على مناطق متفرقة لم تؤثر نهائيا على الحركة المرورية.

وكلف اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية بالتأهب المستمر في جميع القطاعات الخدمية والحيوية والأجهزة التنفيذية، للتعامل مع تحذيرات الهيئة العامة للأرصاد الجوية التي تشير إلي تأثر المحافظة لموجة من الطقس السيئ، حيث كان من المتوقع سقوط أمطار متوسطة تكون رعدية أحيانًا بنسبة حدوث 60%.

وتواصل الأجهزة التنفيذية بالأحياء بالتعاون مع شركة الصرف الصحي رفع حالة التأهب، ورصد أي حالات طارئة تجنبا لحدوث أي مشكلات في أي منطقة نتيجة سقوط الأمطار، والتأكد من تحقيق السيولة المرورية بكافة شوارع الإسكندرية.