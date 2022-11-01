اليوم السابع
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الثلاثاء، 01 نوفمبر 2022 02:17 م
أكرم القصاص
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محافظة الاسكندرية: الحركة المرورية بالمحافظة لم تتأثر بالأمطار.. صور

الثلاثاء، 01 نوفمبر 2022 01:06 م
محافظة الاسكندرية: الحركة المرورية بالمحافظة لم تتأثر بالأمطار.. صور سيارات شفط المياه
الإسكندرية جاكلين منير

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أكدت محافظة الإسكندرية ،على ان سقوط الأمطار الخفيفة و المتوسطة التى شهدتها المحافظة على مناطق متفرقة لم تؤثر نهائيا على الحركة المرورية.
 
وكلف اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية بالتأهب المستمر في جميع القطاعات الخدمية والحيوية والأجهزة التنفيذية، للتعامل مع تحذيرات الهيئة العامة للأرصاد الجوية التي تشير إلي تأثر المحافظة لموجة من الطقس السيئ، حيث كان من المتوقع سقوط أمطار متوسطة تكون رعدية أحيانًا بنسبة حدوث 60%. 
 
وتواصل الأجهزة التنفيذية بالأحياء بالتعاون مع شركة الصرف الصحي رفع حالة التأهب، ورصد أي حالات طارئة تجنبا لحدوث أي مشكلات في أي منطقة نتيجة سقوط الأمطار، والتأكد من تحقيق السيولة المرورية بكافة شوارع الإسكندرية.
 
حالة الطقس بالإسكندرية (2)
حالة الطقس بالإسكندرية (2)

حالة الطقس بالإسكندرية (3)
مياه الشرب ترفع حالة الطوارئ بالإسكندرية  

حالة الطقس بالإسكندرية (4)
انتشار سيارات شفط المياه بالشوارع

 

 

حالة الطقس بالإسكندرية (5)
مياه الشرب ترفع حالة الطوارئ بالإسكندرية  

 

حالة الطقس بالإسكندرية (6)
 
انتشار سيارات شفط المياه بالشوارع

 

حالة الطقس بالإسكندرية (1)
حالة الطقس بالإسكندرية (1)

 


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