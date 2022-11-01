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قارئة بأسيوط تناشد تركيب منظم قلب دائم لوالدها.. والمحافظة ترد

الثلاثاء، 01 نوفمبر 2022 03:00 ص
قارئة بأسيوط تناشد تركيب منظم قلب دائم لوالدها.. والمحافظة ترد التقرير
كتبت: شيماء حمدى

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أرسلت القارئة أسماء محمد خالد، من أهالى مركز القوصية محافظة أسيوط، مناشدة عبر خدمة "صحافة المواطن" بـ"اليوم السابع" لتركيب منظم دائم لقلب لوالدها محمد خالد، حيث إن النبض يتراوح ما بين 32 و35، وحالته حرجة.

من جانبه، أفادت محافظة أسيوط، أنه جار فحص الشكوى وإرسالها لمديرية الصحة لموافتنا بالرد.
 
تقرير
تقرير

وتأتى هذه الشكاوى ضمن مبادرة "سيبها علينا" التى أطلقتها "اليوم السابع" لحرصها المستمر على التواصل مع قرائه وإيمانا منه بأن الرسالة الصحفية الأهم التى يحملها الموقع هى خدمة المواطن والعمل على إيصال صوته للمسئولين، يعلن "اليوم السابع" عن انطلاق أكبر مبادرة لاستقبال شكاوى القراء ومشاكلهم وتوصيل هذه المشكلات للمسئولين والمتابعة المستمرة معهم حتى حلها، بالإضافة إلى مساعدة الحالات الإنسانية والصحية، وذلك عبر خدمة "واتس آب" اليوم السابع برقم 01280003799 أو عبر رسائل "فيس بوك"، على أن تُنْشَر الأخبار المُصَوَّرَة والفيديوهات باسم القُرّاء.

وتعتبر هذه المبادرة واحدة من أكبر المبادرات التى يطلقها موقع "اليوم السابع" لاستقبال شكاوى المواطنين والعمل على حلها مع مختلف الجهات الحكومية، كما تتيح الخدمة الجديدة إمكانية أن يطلب القراء من فريق عمل "اليوم السابع" تغطية حدث أو التحقيق فى مشكلة تصادف أحد القراء أو قضية تهم قطاع من المواطنين أو الكشف عن نقص فى الخدمات، أو نشر شكوى أو استغاثة، أو تصحيح خبر أو معلومة على الموقع، أو إرسال فيديوهات أو صور لحدث تواجدتم فيه وسيتم نشرها باسمكم على موقع "اليوم السابع".

 


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