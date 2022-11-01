طقس الاسكندرية الآن.. هطول أمطار بالطريق الصحراوى غرب المحافظة

الإسكندرية - فريق المحافظات

شهدت منطقة غرب محافظة الإسكندرية، هطول أمطار غزيرة بمنطقة العامرية ،وصلت إلى الطريق الصحراوى بعد موجة الطقس التى تضرب محافظة الإسكندرية اليوم الثلاثاء، حيث تقوم معدات وسيارات شركة الصرف الصحى بتصريف تجمعات المياه باستمرار.

ومن جانبه، قال اللواء محمود نافع رئيس مجلس إدارة شركة الصرف الصحى بالإسكندرية، إنه تم رفع درجة الاستعداد بالشركة، استعدادا لهطول الأمطار، طبقا لبيان توقعات هيئة الأرصاد الجوية، بهطول أمطار على عدة مناطق من محافظة الإسكندرية .

كما توقفت الإجازات وبدل الراحات وتنتشر السيارات والبدالات فى المناطق الساخنة وتستمر أعمال التطهير للشنايش والمصبات والتأكد من جاهزية جميع المحطات والمواقع الشتوية وتفريغ بيارات محطات الرفع أولا بأول.

وشدد نافع على استمرار عمل غرفة الطوارئ والخط الساخن 175 طوال اليوم لتلقى شكاوى المواطنين للعمل على حلها فورا، وعلى تواجد رؤساء القطاعات ومديرى العموم فى مناطق عملهم والاطمئنان بصفة مستمرة على حسن سير العمل، والتأكد من عدم وجود أى مشاكل بالشبكات، واتخاذ اللازم فورًا حيال وجود أى شكاوى.