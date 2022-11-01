طرح 3.5 طن أرز بسعر 10 جنيهات للكيلو للمواطنين أمام مجلس مدينة بلبيس

الشرقية - إيمان مهنى

أكد الدكتور ممدوح غراب محافظة الشرقية على الأستاذه فايزه عبدالرحمن وكيلة وزارة التموين بالتنسيق مع رؤساء المراكز والمدن والأحياء لشن حملات تفتيشيه ورقابيه على الأسواق للتأكد من توافر السلع والمواد الغذائية بأسعار مناسبة أمام المواطنين والدفع بكميات كبيره من الأرز بأسعار مخفضة لسد احتياجات المواطنين ولتخفيف العبء والمعاناه عن كاهلهم.

وتنفيذاً لتعليمات المحافظ قامت مديرية التموين بالتنسيق مع رئاسة مركز ومدينة بلبيس بطرح 3500 كيلو جرام أرز بسعر 10جنيهات للكيلو للمواطنين وذلك أمام مجلس مدينة بلبيس.

ومن جانبه أوضح الدكتور جلال عبد الكريم رئيس مركز بلبيس أنه تم توزيع كميات الأرز على المواطنين وذلك تحت اشراف رئيس المركز وإدارة تموين بلبيس.

قدم المواطنون الشكر لمحافظ الشرقية لاستجابته السريعه لهم وتوفير كميات كبيره من الأرز وطرحها بأسعار مخفضة عن السوق لسد احتياجاتهم اليوميه من تلك السلعه الغذائيه الهامة.