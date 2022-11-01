اليوم السابع
Ads
الثلاثاء، 01 نوفمبر 2022 05:25 م
أكرم القصاص
الرئيسية تقارير مصرية

ضبط 66 طن أرز ومكرونة داخل مخزن بغرض الاحتكار بمركز البدرشين.. صور

الثلاثاء، 01 نوفمبر 2022 05:04 م
ضبط 66 طن أرز ومكرونة داخل مخزن بغرض الاحتكار بمركز البدرشين.. صور المضبوطات
كتبت – مرام محمد

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أكد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، أن الدولة المصرية تتخذ إجراءات صارمة لمواجهة احتكار السلع الغذائية من قبل بعض التجار، وتتخذ إجراءات مكثفة للدفع بكميات كبيرة من السلع الغذائية لتلبية احتياجات المواطنين من كافة السلع الأساسية بأسعار مناسبة سواء من خلال المنافذ الثابته او المتحركة أو المعارض والمجمعات الاستهلاكية.

 

وأشار محافظ الجيزة إلى ضرورة تكثيف الحملات التموينية على الأسواق والمحال للوقوف على مدى توافر كافة السلع الإستراتيجية مع إتخاذ كافه الإجراءات القانونية حيال أي أعمال احتكار أو مغالاة في الأسعار.

 

وقال المحافظ إن جهود الحملات التموينية لمديرية التموين ومباحث التموين على مدار يومين، أسفرت عن ضبط مخزن سلع غذائية لمزاولة نشاط بدون ترخيص وإحتكار للسلع بمركز ومدينة البدرشين وتم التحفظ على كمية من الأرز، والمكرونة قدرها 66.6 طن ( صالح للاستخدام الادمى ) بالإضافه الى التحفظ على كمية قدرها 5 طن أرز منتهى الصلاحية قبل إعادة تعبئته وبيعه، وضبط كمية من القمح المحلي محظور بيعه بكمية قدرها 4.5 طن.

 

وشملت الجهود التموينية التي تم تنفيذها بمتابعه من اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة ضبط سيارة نصف نقل محملة 7 أطنان أرز غير حاصلة علي موافقات الجهات المختصة مخالفة للقرار الوزارى 139 الخاص بنقل الأرز .

 

كما تمكنت الحملات من ضبط أعمال تخزين 5500 لتر زيت بمخزن بالشوبك الشرقي وذلك مخالفة للقرارات الوزارية وتم تحرير محضر لمخالفتة للاشتراطات الصحية.

 

ووجه المحافظ رسالة إطمئنان للمواطنين بتوافر كافة السلع الإستراتيجية كالأرز والزيت والسكر والدقيق بصورة كافية وامنه تلبى إحتياجات المحافظة والتأكيد من أن مؤسسات الدولة قادرة على حماية المستهلكين وتوفير ما يلزمهم من منتجات.

ضبط 66 طن أرز ومكرونة داخل مخزن بغرض الاحتكار بمركز البدرشين
ضبط 66 طن أرز ومكرونة داخل مخزن بغرض الاحتكار بمركز البدرشين

 

ضبط 66 طن أرز ومكرونة داخل مخزن بالجيزة
ضبط 66 طن أرز ومكرونة داخل مخزن بالجيزة

 

ضبط 66 طن أرز ومكرونة داخل مخزن بغرض الاحتكار في البدرشين
ضبط 66 طن أرز ومكرونة داخل مخزن بغرض الاحتكار في البدرشين

 


أسعار السلع

حملة تموينة

حملات رقابية

احتكار السلع

السوق السوداء

الجيزة



الموضوعات المتعلقة

مراكز المنيا تنفذ حملات تموينية مكبرة على الأسواق للتأكد من ضبط الأسعار

الإثنين، 31 أكتوبر 2022 11:32 ص

91 % من القراء يؤيدون تكثيف الحملات التموينية على الأسواق لضبط محتكرى السلع

الإثنين، 31 أكتوبر 2022 07:37 ص

ضبط 2.5 طن أرز ودقيق وكلور مجهولة المصدر بحملة تموينية بالقليوبية

الأحد، 30 أكتوبر 2022 12:26 م

ضبط مصانع تعمل بدون تراخيص فى حملة تموينية بالدقهلية

السبت، 29 أكتوبر 2022 10:56 م

ضبط 12 طن أرز شعير بأحد المخازن و1000 لتر بنزين فى حملة تموينية بالغربية

السبت، 29 أكتوبر 2022 02:49 م

ضبط عدد من المخالفات خلال حملة تموينية على مدينة السنبلاوين بالدقهلية

الجمعة، 28 أكتوبر 2022 06:15 م

تحرير 109 محاضر خلال حملات تموينية لمتابعة الأسواق بمركز ديرمواس بالمنيا

الجمعة، 28 أكتوبر 2022 02:40 م

ضبط 21.5 طن أرز ومكرونة وسكر ودقيق بحملة تموينية بالقليوبية

الجمعة، 28 أكتوبر 2022 02:33 م

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة