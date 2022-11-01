صور ..هطول أمطار بالحامول ومعدات مجلس المدينة ترفع المياه من الشوارع

كفر الشيخ محمد سليمان

شهدت مدينة الحامول وعدد من قرى المركز بمحافظة كفر الشيخ، هطول أمطار مابين خفيفة لمتوسطة، وانتشرت معدات مجلس المدينة، لرفع مياه الأمطار، بناءً على توجيهات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفرالشيخ،واشراف عصام القصيف،ر رئيس مركز ومدينة الحامول.

وأعلن اللواء جمال نور الدين، محافظ كفرالشيخ، استمرار رفع درجة الاستعداد بأجهزة المحافظة، لمواجهة الأمطار والتغيرات المناخية، واتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية، مشدداً بمواصلة جهود رفع مخلفات الأمطار بجميع مدن وقرى المحافظة في حالة هطولها، ومواصلة صيانة شبكات صفايات الأمطار والصرف الصحي، والكهرباء، ومراجعة سلامة خطوط الغاز مع انعقاد غرفة العمليات المركزية بديوان عام المحافظة والفرعية بالمراكز والمدن على مدار الساعة.

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‏وكلف محافظ كفرالشيخ، رؤساء المدن ونوابهم، ورؤساء القرى، وفرق الكهرباء، وسائقي المعدات بالوحدات المحلية والنظافة والأجهزة المعنية، بالتواجد في الشوارع على مدار الساعة والتعامل الفوري مع أي أمطار، كما شددّ محافظ كفرالشيخ، على قطاعات الكهرباء، ومياه الشرب والصرف الصحي والغاز، والري، والميكانيكا، والحماية المدنية، بالتعاون المشترك مع رؤساء المراكز والمدن.

وأشرَف عصام القصيف، رئيس مركز ومدينة الحامول، على أعمال رفع تراكمات مياه الأمطار أولاً بأول، ورفع درجة الاستعداد القصوى لمواجهة فترات سوء الأحوال الجوية، حيث تم تسليك وتطهير صفايات الأمطار وغرف الصرف الصحي وضخ المياه بها، وكذا تشغيل محطات الرفع لمياه الشرب والصرف الصحي بجميع مناطق المدينة، وذلك بالتنسيق والتعاون المشترك مع شركة مياه الشرب والصرف الصحي.