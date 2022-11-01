صفارات الإنذار تدوى فى عدد من المدن والمناطق الأوكرانية

وكالات

دوت صفارات الإنذار فى عدد من المدن والمناطق الأوكرانية، وذلك حسبما أفاد موقع سكاى نيوز فى شريط عاجل.

وكانت قد أعلنت هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الأوكرانية، أن القوات الروسية أطلقت 60 صاروخا وشنت 15 ضربة جوية واستخدمت عدة قاذفات صواريخ أكثر من 45 مرة خلال الساعات الـ 24 الماضية.