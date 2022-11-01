صفارات الإنذار تدوى فى عدد من المدن والمناطق الأوكرانية

دوت صفارات الإنذار فى عدد من المدن والمناطق الأوكرانية، وذلك حسبما أفاد موقع سكاى نيوز فى شريط عاجل.
وكانت قد أعلنت هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الأوكرانية، أن القوات الروسية أطلقت 60 صاروخا وشنت 15 ضربة جوية واستخدمت عدة قاذفات صواريخ أكثر من 45 مرة خلال الساعات الـ 24 الماضية.
وذكرت الهيئة في بيان نقلته وكالة أنباء (يوكرينفورم) الأوكرانية، اليوم الثلاثاء، أن القوات الروسية قصفت أكثر من 50 مستوطنة، بما في ذلك سوليدار وفوليدار وياكوفليفكا وفيسيل في منطقة دونيتسك.. مضيفا أن طائرات قوات الدفاع الأوكرانية قصفت مواقع روسية 14 مرة خلال الـ 24 ساعة الماضية وتم قصف مناطق تمركز الأسلحة والمعدات العسكرية ومعاقل ومواقع أنظمة الدفاع الجوي الروسية.
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