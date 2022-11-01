اليوم السابع
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"سوق على مهلك".. تعرف على عقوبة التسابق على الطرق

الثلاثاء، 01 نوفمبر 2022 05:00 ص
"سوق على مهلك".. تعرف على عقوبة التسابق على الطرق المرور- أرشيفية
كتب أحمد حسنى

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ناقش قانون المرور الجديد، مجموعة من المواد والعقوبات حفاظًا على أرواح المواطنين من الحوادث المرورية، ولإلزام قائدى المركبات بالحد من الحوادث، ولا يزال القانون يتم عرضه على العديد من اللجان داخل البرلمان، قبل أن يتم التصديق عليه.

التسابق على الطرق
 

ونصت الشريحة الخامسة من قانون المرور الجديد، على أنه فى حالة ارتكاب مخالفة صارخة مثل التسابق على الطرق؛ يتم خصم 5 نقاط مرورية من السائق، مع تعليق رخصة القيادة لحين الحصول على دورة فى التوعية المرورية، وإتمامها بأحد مراكز تعليم القيادة المعتمدة لمدة 10 أيام، بمعدل 5 ساعات يوميًا، مع التحفظ على المركبة لمدة أسبوعين، وفى حالة ثبوت الواقعة لا تقل الغرامة عن 4000 ولا تزيد عن 8000 جنيه.

ـ استعمال أجهزة تكشف أماكن الرادارات على الطرق السريعة
 

ـ توقيع غرامة لا تقل عن 4000 جنيه ولا تزيد عن 8000 جنيه، وخصم 5 نقاط مرورية مع تعليق رخصة القيادة لحين الحصول على دورة فى التوعية المرورية، وبعد إتمام الدورة يدخل السائق فى اختبارات رخصة القيادة.

 

 


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