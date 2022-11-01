جاء ذلك في بيان صدر، الاثنين، عقب انتهاء القمة الثلاثية بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، ونظيره الأذربيجاني إلهام علييف، ورئيس الوزراء الأرميني نيكول باشينيان، في مدينة سوتشي الروسية، لحل الأزمة في قره باغ، حسبما ذكرت وكالة أنباء "سبوتنيك" الروسية.

وقال بوتين إن القمة الثلاثية لروسيا وأرمينيا وأذربيجان في سوتشي استمرت أكثر من ساعتين، وعقدت ثلاث جلسات من المفاوضات لحل النزاع في قره باغ، معتبرًا أن عقد قمة حول قره باغ أظهر أن الأطراف يمكن أن تتفق على المستقبل، وأن الجميع مهتم بتطبيع العلاقات، لكنه أشار إلى أن الأطراف لم تتمكن من الاتفاق على كل شيء.



وأشار بوتين إلى أن روسيا ستبذل قصارى جهدها لتطبيع العلاقات بين أرمينيا وأذربيجان من أجل وضع حد للصراع، وأضاف: "روسيا من جانبها ستبذل قصارى جهدها لضمان التوصل إلى تسوية نهائية وشاملة".



وجاء في البيان الثلاثي -الذي صدر عقب الاجتماع- أن قادة الدول الثلاث أكدوا أهمية جهودها لتحقيق استقرار الوضع في المنطقة، مشددين على أهمية خلق مناخ إيجابي بين أذربيجان وأرمينيا لمواصلة الحوار بين ممثلي الجمهور ومجتمعات الخبراء والزعماء الدينيين بمساعدة روسية، وكذلك إطلاق اتصالات ثلاثية بين البرلمانات من أجل تعزيز الثقة بين شعبي البلدين.



وفي سياق منفصل، أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن فرقة حفظ السلام الروسية تنفذ مهمتها كما ينبغي في قره باغ المتنازع عليها بين أرمينيا وأذربيجان.



وقال بوتين، خلال اجتماعه مع الرئيس الأذربيجاني في مدينة سوتشي الروسية،: "لقد أشرتم مرارًا وتكرارًا إلى أن روسيا لعبت دورًا ملحوظًا وهامًا في تسوية النزاع، وتنفذ وحدة حفظ السلام التابعة لنا مهمتها بالطريقة التي ينبغي عليها القيام بها".



ووصف بوتين مفاوضات اليوم بـ"المهمة"، مؤكدًا أنها تهدف إلى ضمان تنفيذ جميع الاتفاقيات التي تحققت في عامي 2020 و2021، بحسب ما أوردته وكالة أنباء "تاس" الروسية.



وأضاف بوتين: "اليوم بالطبع سنحتاج إلى التحدث عن الوضع الحالي والبحث عن حلول للقضايا التي لم يتم حلها بعد".

ويستضيف الرئيس الروسي مفاوضات ثنائية وثلاثية وفردية مع زعيمي أذربيجان وأرمينيا في سوتشي الروسية، لبحث الأزمة القائمة في منطقة قره باغ المتنازع عليها بين البلدين.



ويدور النزاع بين يريفان وباكو حول قره باغ منذ التسعينات من القرن الماضي، وأسفرت الحرب الأخيرة في 2020 عن مقتل حوالى 6500 شخص قبل أن تنتهي بهدنة تفاوضت عليها روسيا.