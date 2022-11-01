وقال نائب رئيس لجنة مراقبة التسلح التابعة للوزارة كونستانين فورونتسوف -حسبما أوردت قناة "روسيا اليوم" الإخبارية، اليوم الثلاثاء، "إن مبادئ السلامة الكيميائية والبيولوجية التي مضى عليها 30 عاما لم تعد تلائم المستجدات الدولية الحالية".

وطالب فورونتسوف الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش بإجراء استبيان لآراء ومقترحات الدول الأعضاء بشأن هذه المشكلة، والعمل على حلها.. مشددا على ضرورة تقديم تلك المقترحات في صيغة تقرير ضمن جدول أعمال الجلسة الـ 87 للجمعية العامة.