رصف وتطوير شوارع الزقازيق فى الشرقية.. صور

الشرقية - فريق المحافظات

أجرى الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، جولة مفاجئة بشوارع مدينة الزقازيق في ساعة متأخرة من مساء أمس، لمتابعه النوبتجية المسائية لأعمال النظافة والتأكد من رفع تراكمات القمامة أولاً بأول لخلق جو بيئي وصحي للمواطنين.

بدأ المحافظ جولته بتفقد شارعي عطيه الغمري وأبو بكر الصديق وحى المستشارين للوقوف على أعمال توصيل المرافق العامة للمنازل قبل البدء في أعمال الرصف والتطوير حفاظًا على المال العام والشكل الجمالي والحضاري لشوارع المدينة.

وشدد محافظ الشرقية على رئيس مركز الزقازيق بمتابعة الشركة المسند لها تنفيذ أعمال الرصف والتطوير وتذليل كافه العقبات أمام تنفيذ الأعمال لإتاحة الفرصة أمام الشركة لإنهاء أعمالها طبقاً للجدول الزمني المحدد ليشعر سكان المنطقة بحجم أعمال التطوير والتجميل التي تنفذها المحافظة.

كما حرص محافظ الشرقية على تفقد شارعي طلبة عويضة وعمر بن الخطاب للتأكد من التزام اصحاب المحال التجارية بمواعيد الغلق المحددة، مشددًا على ضرورة اتخاذ كافه الإجراءات القانونية حيال غير الملتزمين.

وخلال جولته بشوارع المدينة، التقى محافظ الشرقية بعدد من المواطنين واستمع لمشكلاتهم وتعرف علي احتياجاتهم على الطبيعة، موجهًا رئيس المركز بفحصها وتلبيتها فورًا، مقدمين له الشكر على تواجده بالشارع في أوقات متأخرة ومتابعته لأعمال الرصف والتطوير الجارية بشوارع المدينة.

رافق محافظ الشرقية في الجولة المحاسب نبيل فاروق، رئيس مركز الزقازيق وشعبان أبو الفتوح رئيس حي أول ومحمد الأباصيري، رئيس حي ثان.



أعمال توصيل المرافق أعمال توصيل المرافق

محافظ الشرقية يجري جولة ليلية



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الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية