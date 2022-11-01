رئيس مشتقات البلازما: افتتاح أول مركز لتجميع البلازما بالعاصمة الجديدة خلال 3 أشهر

كتبت - أمل علام

كشف لواء طبيب مجدى أمين رئيس المشروع القومى، لتحقيق الاكتفاء الذاتى من مشتقات البلازما، أن تحقيق الاكتفاء الذاتى هو حلم للدولة المصرية، لأنه مصدر مهم من مصادر الأمن الدوائى والقومى، مؤكدا أن هذا المشروع يهدف إلى تعزيز نظام الرعاية الصحية فى مصر، موضحا أنه سيتم افتتاح أول مركز لتجميع البلازما فى العاصمة الإدارية خلال 3 أشهر.

وأشاد رئيس المشروع القومى لتحقيق الاكتفاء الذاتى من مشتقات البلازما، فى تصريحات خاصة، بالرعاية والمتابعة المستمرة من الرئيس عبدالفتاح السيسى للمشروع الاستراتيجى والحيوى، مؤكداً أن أجهزة الدولة ومؤسساتها تعمل على تذليل جميع الصعاب التى تواجه المشروع.

وأشار إلى أن أهم الخطط المستقبلية لتنفيذ المشروع القومي لمشتقات البلازما، وإنشاء وتشغيل 20 مركًزا لتجميع البلازما في مختلف محافظات الجمهورية، منشآت التصنيع، بما فى ذلك مصنع التجزئة والتنقية، بطاقة تصل إلى مليون لتر من البلازما سنويًا، ويمكن مضاعفتها مستقبلا، مخزن رئيسي للبلازما ومختبر مركزي، بالإضافة إلى أكاديمية جريفولز لتدريب وتأهيل الكوادر المختصة للعمل في هذا المشروع، حيث يبلغ إجمالى رأس مال المشروع 300 مليون دولار، ومن المقرر أن يشارك المساهمون في تلك الشراكة وفقا لنسبة ملكيتهم .

وأوضح لواء طبيب مجدى أمين، أن هذه الشراكة تعد الأولى من نوعها فى مجال البلازما كتعاون عالمى يجمع بين القطاعين العام والخاص، منوها إلى أن تحقيق الاكتفاء الذاتى من هذه الأدوية الحيوية داخل مصر يضمن تأمين احتياجات الدولة من هذه الأدوية الهامة التى لا يوجد لها بديل، مما يقلل الاعتماد على الاستيراد من الخارج.

وشدد علي ضرورة التبرع بالبلازما، بانتظام من متبرعين أصحاء، والتي تعتبر الخطوة الأولى للمساعدة فى توفير هذه الأدوية باستمرار للمرضى، لافتا إلى أن هناك آلاف المرضى المصريين يعتمدون كلياً على الأدوية المشتقة من البلازما، وعلى سبيل المثال علاج مريض واحد فقط مصاب بالهيموفيليا لمدة عام بمشتقات البلازما، يتطلب ما يقرب من 1.200 عملية تبرع و900 عملية تبرع لعلاج مريض واحد مصاب بالألتهاب الرئوي الوراثى لمدة عام، وهذا يوضح أهمية التبرع المنتظم ببلازما الدم والمسئولية المجتمعية لمساعدة هؤلاء المرضى، وتماشيا مع رؤية رئيس الجمهورية لتحقيق الاكتفاء الذاتى من هذه الأدوية الحيوية داخل الدولة يضمن تأمين احتياجات الدولة من هذه الأدوية الهامة التى لا يوجد لها بديل، مما يقلل الأعتماد على الاستيراد من الخارج، لرؤية الرئيس السيسى، وهي امتلاك الدولة القدرة فى جميع المجالات.

وأكد أنه من أهم أهداف المشروع المساهمة في الاستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة ورؤية مصر 2030 من خلال دعم النظام الصحي، مما يؤدي إلى تحقيق االكتفاء الذاتى من مشتقات البلازما في مصر، وما له من مردود إيجابي على صحة المريض المصري، تطوير ودعم الخبرة المصرية للتعامل مع البلازما ومشتقاتها، تصنيع مشتقات البلازما طبقا لأعلى معايير آلأمان والجودة العالمية، وتحقيق الريادة في صناعة وإنتاج وتوزيع الأدوية المشتقة من البلازما، توطين الصناعة ونقل هذه التكنولوجيا الدقيقة داخل مصر والكشف والمسح الطبي الدوري للمواطنين.

وأشاد لواء طبيب مجدى أمين، بالتعاون بين الشركة ووزارة الصحة والسكان كشريك أساسى فى هذا المشروع، لافتا إلى أنه يوجد تنسيق مستمر بينهما بخصوص إفتتاح وتشغيل مراكز تجميع البلازما، بحيث تكون جميع المراكز خاضعة للمعايير العالمية ومؤهلة للاعتماد الدولى، إضافة للدعم الذى تقدمه أجهزة الدولة المختلفة لهذا المشروع.