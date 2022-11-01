رئيس جامعة المنوفية يوجه بأهمية المشاركة الفعالة فى قمة المناخ

المنوفية - محمد فتحى

عقد الدكتور عادل مبارك، رئيس جامعة المنوفية جلسة مجلس شئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة لشهر نوفمبر، أون لاين، بمشاركة أعضاء المجلس الدكتور عبد الرحمن الباجورى مستشار رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، ووكلاء الكليات لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، ومدير عام شئون خدمة المجتمع، ومدير عام المشروعات البيئية.

فى مستهل الجلسة قدم المجلس التهنئة للدكتور عادل مبارك لصدور قرار وزير التعليم العالى والبحث العلمى بقيامه بعمل رئيس جامعة المنوفية، متمنيا له التوفيق فى مهام عمله.

ووجه رئيس الجامعة التهنئة للدكتور فريد وجدى لقيامه بعمل وكيل كلية تكنولوجيا العلوم الصحية التطبيقية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والشكر للدكتور وحيد سالم الوكيل السابق للكلية نظرا لتعيينه وكيلا للكلية للدراسات العليا والبحوث.

وأوضح رئيس الجامعة أن مصر تستعد لاستضافة قمة المناخ 2022 بحضور 30 ألف مشارك من 197 دولة للحديث عن قضايا التغيرات المناخية وذلك فى الفترة من 6 إلى 18 من نوفمبر الحالى، مؤكدا أن قضايا المناخ من أهم التحديات التي تواجه العالم، وموجها بأهمية المشاركة الفعالة فى المؤتمر حتى يخرج المؤتمر بالصورة التى تعكس للعالم جهود مصر فى دعم قضايا تغير المناخ، ودورها مع المجتمع الدولى فى مواجهة التحديات المرتبطة بظاهرة التغير المناخى.

واستعرض مبارك قائمة أسماء الطلاب الفائقين بالفرقة قبل النهائية فى الكليات العشر المرشحة والمنقولين بتفوق إلى السنة النهائية لدمجهم فى المنح الدراسية التى خصصتها وزارة التضامن للطلاب بالجامعات المصرية

وعرض الدكتور عبد الرحمن الباجورى تقريرا عن فعاليات أسبوع خدمة المجتمع الثانى وأنشطة جميع الكليات فى الأسبوع، مضيفا أنه تم تشجير بعض الكليات على هامش فعاليات الأسبوع، وجارى تشجير باقى الكليات، كما تم خلال الاجتماع عرض تقارير عن القوافل والندوات التى تمت خلال الشهر.