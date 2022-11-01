اليوم السابع
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الثلاثاء، 01 نوفمبر 2022 12:42 م
أكرم القصاص
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بتكلفة 2 مليار و937 مليون..

تنفيذ 17 ألف و835 مشروع للشباب ضمن مبادرة "مشروعك" بالشرقية

الثلاثاء، 01 نوفمبر 2022 12:32 م
تنفيذ 17 ألف و835 مشروع للشباب ضمن مبادرة "مشروعك" بالشرقية جانب من المشروعات
الشرقية- فتحية الديب

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أكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية على ضرورة الإهتمام بتشجيع الشباب على التقدم لبرنامج " مشروعك " وتوفير آليات جاذبة للشباب والعمل على توفير دراسات جدوى لجميع المشروعات، وكذا تبنى وطرح المبادرات الجادة للإستفادة من المشروع وتشجيع الشباب على العمل الحر، مشيراً إلى  أن المحافظة  تستهدف زيادة إنجازات برنامج " مشروعك " مما يترتب عليه زيادة عدد فرص العمل لأبناء المحافظة.

وأشار المحافظ إلى أهمية برنامج " مشروعك " فى فتح مجالات عمل جديدة لخدمة المواطنين ومحاربة البطالة، ودفع عجلة التنمية بالمحافظة.

وقد أعلن محافظ الشرقية عن تنفيذ 17 ألف و 835 مشروع ضمن مبادرة المشروع القومي للتنمية المجتمعية والبشرية والمحلية " مشروعك"، بتكلفة 2 مليار و 937 مليون و 104 ألف جنيه ، لتوفر 53 ألف و 155فرصة عمل لشباب وأبناء المحافظة.

وأوضح العربي الشبراوي مدير "مشروعك" بالمحافظة أن أهم المشروعات التي تم تنفيذها مشروع ( تجارة سيراميك ، تجارة مفروشات ، مصنع أعلاف – مصنع أسمدة عضوية – مصنع ملابس – صناعات كهربائية – مستلزمات طبية – مصنع لتعبئة الأرز – حظيرة مواشي – تجارة حبوب – ورشة موبيليا .... وغيرها ).

وأضاف مدير مشروعك أن مركز ديرب نجم جاء في المركز الأول ، بإجمالي عدد مشروعات تمت الموافقة عليها وصلت إلى  2511 مشروع  بقيمة 356 مليون و 611 ألف و 25 جنيه ، يليه في المركز الثاني مركز الحسينية بإجمالي عدد مشروعات تمت الموافقة عليها وصلت إلي  782 مشروع بقيمة  320 مليون و 830 ألف و 250 جنيه ، ويليه في المركز الثالث مركز أولاد صقر بإجمالي عدد مشروعات تمت الموافقة عليها وصلت إلي 1300 مشروع بقيمة 307  مليون و 232 ألف جنيه و 900 جنيه.

ووجه محافظ الشرقية القيادات التنفيذية بتسهيل إجراءات منح القروض والتيسير على المتقدمين للحصول عليها لتوفير فرص عمل للشباب ودفع عجلة التنمية بالمحافظة.

 

المشروعات
المشروعات

 

جانب من المشروعات (1)
جانب من المشروعات (1)

 

 

جانب من المشروعات (2)
جانب من المشروعات (2)

 


 


محافظة الشرقية

مباردة مشروعك

مشروعات الشباب



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