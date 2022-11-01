تعليم بورسعيد: مواقع التواصل التحدى الأكبر أمام الشباب.. صور

بورسعيد ـ محمد فرج

تحت رعاية اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، شهدت الدكتورة هالة عبد السلام وكيل وزارة التربية والتعليم ببورسعيد صباح اليوم مراسم تنصيب اتحاد طلاب مدرسة بورسعيد الثانوية العسكرية للبنين.

وأعربت وكيل الوزارة عن سعادتها بحضور هذه الفاعلية، لافتة إلى أن اتحاد الطلاب ما هو إلا نموذج مصغر من إدارة الدولة ومحكاة للمجالس النيابية، حيث يبدأ الالتزام والانظباط والإحساس بالمسئولية.

ووجهت الدكتورة هالة عبد السلام جميع الطلاب إلى ضرورة معاونة زملائهم المنتخبين لتوصيل كل مشاكلهم وطلباتهم إلى إدارة المدرسة من خلال القنوات الشرعية وهذا هو الهدف الأسمى من اجراء هذه الانتخابات.

وحذرت وكيل الوزارة الطلاب من الجيل الجديد من الحروب وهو حروب الجيل الخامس التى تستهدف العقول والأفكار فلم يعد هناك داعى لاستخدام الأسلحة التقليدية طالما هناك طرق أخرى تدمر عقول الشباب الذين هم حاضر الدولة ومستقبلها.

وأشارت الدكتورة هالة عبد السلام إلى أن العالم الافتراضى على مواقع التواصل الاجتماعى هو أكبر تحدى أمام جيل الشباب الحالى لأنه يقوم برسم عالم غير صادق موجهة الطلاب بالحصول على المعلومات من مصادر موثوق فيها مثل بنك المعرفة المصرى.

جاء ذلك بحضور إيهاب عبد المقصود مدير عام إدارة الشئون التنفيذية ومها الشرنوبي موجه عام التربية الاجتماعية ومشيرة الخطيب مدير مكتب اتحاد طلاب المحافظة.