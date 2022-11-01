"تعليم بورسعيد": مدرسة "ظهر" توفر نظام تعليمى وتدريبى لتخريج كوادر تواكب سوق العمل

تحت رعاية اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، تفقدت الدكتورة هالة عبد السلام وكيل وزارة التربية والتعليم ببورسعيد صباح اليوم الثلاثاء، مدرسة ظهر للتكنولوجيا التطبيقية لمتابعة انتظام سير العملية التعليمية بها.

وأشادت وكيل الوزارة بتفعيل المحاضرات النموذجية، والتى تحتوى على المناهج وفق نظام الجدارات لتأهيل الطلاب وإكسابهم المهارات المدعومة بالتطبيق العملي لتوفير عمالة فنية مؤهلة ومدربة قادرة على مواكبة سوق العمل.

وأكدت الدكتورة هالة عبد السلام، أن الدراسة بمدرسة ظهر للتكنولوجيا التطبيقية تتميز بحصول الطالب على شهادة مصرية مطابقة للمعايير الدولية، ومعترف بها عالميا.

وقالت وكيل الوزارة خلال لقائها بالطلاب، إن التدريب العملي أثناء فترة الدراسة بمصانع وشركات الشريك الصناعي هو السبيل الوحيد الذى يوفر فرص التعيين والمكافآت المالية أثناء الدراسة.

وصرحت الدكتورة هالة عبد السلام، أن المدرسة مقيد بها 512 طالبا وطالبة، منهم 251 طالبا وطالبة بالصف الأول، و261 طالبا وطالبة بالصف الثاني، وتملك 22 قاعة دراسية مجهزة بأحدث الوسائل التعليمية المتطورة.

وأثناء جولتها فى معامل المدرسة أشارت وكيل الوزارة إلى أن مدرسة ظهر توفر لطلابها نظاما تعليميا ما بين الدراسة النظرية والتدريبات العملية في المصانع لتخريج كوادر فنية متخصصة قادرة على التعامل مع تحديات متطلبات سوق العمل.