تعليم القليوبية ينفى علاقة امتحانات الشهر بوفاة طالبة بالصف الرابع الابتدائى

القليوبية إبراهيم سالم

نفت إدارة العبور التعليمية بمحافظة القليوبية، ما تداولته صفحات التواصل الاجتماعي، حول وفاة الطالبة يارا طارق بالصف الرابع الابتدائي بمدرسة عثمان بن عفان الرسمية للغات، بسبب تعنيف والدتها لها على ضعف أداءها في امتحانات شهر أكتوبر التي تجري حاليًا، مؤكدة عدم صحة هذه الأنباء.

وأشار البيان، إلى وفاة التلميذة يارا طارق بأزمة قلبية مفاجئة في منزلها وفاة طبيعية لاعلاقة لها بالامتحانات، أو الأنباء المتداولة عن تعنيف والدتها لها.

وقدم سعد محمود مدير إدارة العبور التعليمية، التعازي لأسرة الراحلة التلميذة يارا طارق، مشيرًا إلى أن الطالبة توفيت أمس وفاة طبيعية عقب عودتها من المدرسة، مطالبًا بتوخي الحذر في نقل مثل هذه المعلومات والأخبار.

كما نعت مدرسة عثمان بن عفان الرسمية للغات الطالبة يارا طارق في بيان رسمي على صفحة المدرسة، جاء فيه: "إنا لله وإنا إليه راجعون إنتقلت إلى رحمة الله الطالبة يارا طارق بالصف الرابع الابتدائي إثر أزمة قلبية مفاجئة وتتقدم المدرسة ومديرها الأستاذ حسن جمعة بخالص تعازينا القلبية لوالد ووالدة الطالبة، ونسأل الله عز وجل أن يسكنها فسيح جناته فهي ملاك الجنة نسألكم الدعاء".

وقال حسن جمعة مدير المدرسة وكبير المعلمين بإدارة العبور التعليمية، إن الفقيدة تركت حزنًا بين زملائها وأقرانها ومدرسي المدرسة، حيث إنها كانت من التلاميذ المميزين في المدرسة، وخبر وفاتها نزل كالصاعقة على الجميع.