تداول 15 ألف طن بضائع عامة ومتنوعة بموانئ البحر الأحمر

أعلن المركز الإعلامي لهيئة موانئ البحر الأحمر، أن إجمالي عدد السفن المتواجدة على أرصفة موانئ الهيئة 10 سفن وتم تداول 15000 طن بضائع عامة ومتنوعة، 845 شاحنة و82 سيارة حيث شملت حركة الواردات 7000 طن بضائع، 467 شاحنة و60 سيارة.
شملت حركة الصادرات 8000 طن بضائع، 378 شاحنة و22 سيارة، واستقبل ميناء سفاجا اليوم السفينة بوسيدون اكسبريس وغادرت السفينتين دليلة والحرية 2 فيما استقبل الميناء بالأمس السفينتين دليلة والحرية 2 بينما غادرت السفينة بوسيدون اكسبريس.
كما استقبل ميناء نويبع اليوم السفينتين بريدج وسينا وغادرت السفينتين بريدج وسينا فيما شهد الميناء بالأمس رحلات مكوكية ( وصول وسفر ) للسفينة سينا وبريدج ، وسجلت موانئ الهيئة وصول وسفر 1480 راكب بموانيها.
تداول 15 ألف طن بضائع عامة ومتنوعة بموانئ البحر الأحمرالثلاثاء، 01 نوفمبر 2022 10:02 ص
موانئ البحر الأحمر
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أعلن المركز الإعلامي لهيئة موانئ البحر الأحمر، أن إجمالي عدد السفن المتواجدة على أرصفة موانئ الهيئة 10 سفن وتم تداول 15000 طن بضائع عامة ومتنوعة، 845 شاحنة و82 سيارة حيث شملت حركة الواردات 7000 طن بضائع، 467 شاحنة و60 سيارة.
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