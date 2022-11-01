تحرير 884 مخالفة تموينية بقنا خلال شهر أكتوبر الماضى

قنا - صابر سعيد

قال اللواء أشرف الداودى، محافظ قنا، إنه فى إطار توجيهات الحكومة بإحكام الرقابة التموينيه على الأسواق والمخابز وضبط الأسعار، ومتابعة مدى إلتزام التجار بالأسعار المتداولة، تم تحرير 884 محضر مخالفة تموينية خلال الحملات التفتيشية التى شنتها مديرية التموين والتجارة الداخلية، بالتعاون مع مباحث التموين خلال شهر أكتوبر الماضى.

وأضاف الداودى، بأن المخالفات التى تم تحريرها فى مجال الأسواق بلغت 667 مخالفة، شملت 458 مخالفة عدم إعلان أسعار، و 9 مخالفات عدم صلاحية السلع المعروضة، و 7 مخالفة تشغيل بدون ترخيص، و 27 مخالفة ذبح خارج مجازر المحافظة، و 26 مخالفات تجار تموين، و 8 مخالفات مواد بترولية، و 67 مخالفة لقرارا 113 و 54 مخالفة لقانون 163، بالإضافة إلى 11 مخالفة أخرى متنوعة، و فى مجال المخابز والمطاحن، نجحت الحملات فى تحرير 217 مخالفة، منها 4 مخالفات نقص وزن و 65 مخالفة عدم مطابقة المواصفات، و 47 مخالفة عدم نظافة أدوات العجن، و 14 مخالفات توقف عن العمل، و 34 مخالفة عدم وجود قائمة تشغيل، و 5 مخالفات غلق، و 17 مخالفة تصرف وتجميع في دقيق المخابز، و 31 مخالفة أخرى متنوعة.

وقال أحمد السيد، وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية، إن الحملات التفتيشية نجحت أيضا فى ضبط كميات من السلع المختلفة ما بين مجهولة المصدر، وما بين ضبط سلع قبل بيعها في السوق السوداء، شملت 30 طنا و90 كجم سكر، و5 طن و560 كجم أرز، 4 طن و 628 كيلو تجميع دقيق مخابز، 7 طن و850 كيلو دقيق فاخر، و 150 كيلو مكرونة، 142 كيلو حلوي المولد النبوى الشريف، و3 طن و500 كيلو ملح طعام، و756 عبوة زيت طعام، و 590 لتر بنزين، و15 طن و100كيلو ردة خشنة، و15 طن و500كيلو سماد زراعي، و448 لتر من السماد السائل، و3126 علبة سجائر، و41 قطعة من الاجهزة الكهربائية، و240 قطعة صابون، و15 طن اسمنت، و2 طن جبس، و50 لفة سلك كهربائى، و791 عبوة من الادوية المختلفة.

وتابع السيد، بالإضافة إلى رصد عمليات ضرب وهمى على ماكينات الصرف بإجمالى 10 ألاف و 515 رغيف خبز مدعم، كما تم ضبط عدد من السلع الغذائية غير صالحة للاستهلاك الآدمى، شملت 240 كجم لحوم بلدية، و43 كجم مصنعات لحوم، و1800 عبوة مياه معدنية، و36 عبوة سمن نباتي، و630 عبوة مواد غذائية متنوعة.

يأتى ذلك في اطار الإجراءات التى اتخذتها الدولة لضمان استقرار الأسعار وعدم حدوث أى مضاربات فيها، فى ظل توجيهات الحكومة بتكثيف الرقابة على جميع الأسواق، ومن جانبها قامت مديرية التموين والتجارة الداخلية بقنا بتكثيف حملات التفتيش والمراقبة على الأسواق والمخابز ومنافذ البيع المختلفة بكافة مدن وقرى المحافظة، وذلك لإحكام الرقابة والسيطرة على عملية تداول السلع الغذائية بالأسواق ومكافحة الجرائم التموينية بشتى صورها.