تجربة طوارئ متسعة النطاق بمطار بورسعيد

كتب أحمد مصطفى

قام مطار بورسعيد بتنفيذ تجربة طوارئ متسعة النطاق في إطار سيناريو (حادث طائرة داخل المطار) بحدوث تسريب هائل بدورة الهيدروليك الخاصة بالطائرة و اثناء الهبوط الاضطراري فقد الطيار السيطرة علي الطائرة و بمجرد هبوط الطائرة علي المدرج انحرفت خارج المدرج.

واندلعت النيران بالمحرك الأيسر، وعلي الفور قام برج المراقبة بإطلاق السرينة وإبلاغ مركز الاطفاء، ومركز عمليات المطار، وتم توجيه كافة العناصر المشاركة في السيطرة علي الحدث، وتم رفع حالة الطوارء، كما قام قائد فريق الانقاذ والإطفاء إلي موقع الحدث، وبدء عمل إخلاء للركاب وذلك حفاظا علي أرواح الركاب .

يأتي ذلك في إطار التزام المطارات المدنية بتطبيق التشريعات الصادرة عن سلطة الطيران المدني المصري وحسب الصفحة الرسمية للشركة المصرية للمطارات

فقد حضر فاعليات التجربة قيادات الشركة المصرية للمطارات ومطار بورسعيد، وعدد من قيادات الهيئات الأخري المشاركة في التجربة.