بحث جديد: لقاح الإنفلونزا يقلل مخاطر الإصابة بالسكتة الدماغية

كتبت ميرفت رشاد

حان الوقت من العام للحصول على لقاح الإنفلونزا السنوي لجميع الأسباب المعتادة، مثل مساعدتك على تجنب موسم الإنفلونزا الذي توقع البعض أنه قد يكون صعبًا، لكن الباحثين وجدوا سببًا وجيهًا آخر للحصول على لقاحك السنوي، وهو يمكن أن يكون مرتبطًا بانخفاض خطر الإصابة بالسكتة الدماغية، وفقا لما نشره موقع "ahchealthenews".

وجد بحث جديد نُشر في مجلة Neurology أن أولئك الذين أصيبوا بالأنفلونزا في عام معين أقل عرضة للإصابة بسكتة دماغية في ذلك العام، أحد الأسباب المحتملة لهذا الارتباط هو أن الإصابة بالأنفلونزا يمكن أن تزيد من خطر الإصابة بالسكتة الدماغية ، على الأقل مؤقتًا، ولكن قد تكون هناك عوامل أخرى أيضًا يحتاج الباحثون إلى مزيد من الدراسة.

يقول الدكتور ديميتريوس لوبيز، المدير المشارك لبرنامج السكتة الدماغية الشامل في Advocate Aurora Health :هذا مجرد سبب آخر من بين العديد من الأسباب الجيدة للحصول على لقاح الأنفلونزا، اللقاح السنوي هو أفضل أداة لدينا للوقاية من الأنفلونزا، وأي إجراء معقول يمكننا اتخاذه للمساعدة في منع السكتات الدماغية."

السكتة الدماغية هي سبب رئيسي للوفاة

عندما يتعلق الأمر برعاية السكتة الدماغية، فإن التوقيت أهم شىء لمنع تلف الدماغ والمضاعفات الأخرى، إذا كنت تشك في إصابة شخص ما بسكتة دماغية، فتذكر علامات التحذير وهى:

التوازن: هل يعاني الشخص من فقدان التنسيق؟

العيون: هل يعاني الشخص من صعوبة في الرؤية؟

الوجه: اطلب من الشخص أن يبتسم، هل يتدلى جانب واحد من وجههم؟

الذراعين: اطلب منهم رفع أذرعهم، هل ينجرف المرء إلى الأسفل؟

الكلام: هل كلامهم غير واضح أم غريب؟

هل يعاني الشخص من ألم رهيب يشبه "أسوأ صداع على الإطلاق؟" إذا لاحظت أيًا من هذه الأعراض ، فيجب التوجه للرعاية الصحي