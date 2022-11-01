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بايدن يفكر في زيادة الضرائب على شركات النفط

الثلاثاء، 01 نوفمبر 2022 07:00 ص
بايدن يفكر في زيادة الضرائب على شركات النفط بايدن
كتب : أحمد علوى

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أكد الرئيس الأمريكي، جو بايدن،الاثنين، أنه شكل فريقًا سيلتقي مع المشرعين الأمريكيين لمناقشة احتمال رفع الضرائب على شركات النفط، إذا لم تساعد في خفض أسعار البنزين للمستهلكين الأمريكيين.

وقال بايدن، " إذا لم تخفض الأسعار للمستهلكين فسوف تدفع ضريبة أعلى على أرباحها الزائدة وستواجه قيودًا أخرى".

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي يوم الاثنين، حيث أكد الرئيس الأمريكي أن فريقه سيعمل مع الكونجرس للنظر في هذه الخيارات المتاحة.

وأضاف بايدن، أنه في الأشهر الستة الماضية، حققت ست من أكبر شركات النفط أكثر من 100 مليار دولار. مشيرًا إلى أن "شل" جنت 9.5 مليار دولار في الربع الثالث، بينما حققت "إكسون" 18.7 مليار دولار خلال نفس الفترة.

ووصف بايدن الأرباح التي حققتها شركات النفط بأنها "شائنة"، لكنه أضاف أنه إذا قامت الشركات بتحويل بعض أرباحها إلى المستهلكين، فإن سعر الغاز سينخفض ​​بمقدار 50 سنتا إضافية.

وشدد بايدن على أن شركات النفط في الولايات المتحدة تتحمل مسؤولية التصرف لصالح المستهلكين والمجتمع والبلد، بدلا من مصلحة المديرين التنفيذيين والمساهمين.

كما حث بايدن شركات النفط على الاستثمار في زيادة الإنتاج وطاقة التكرير في الولايات المتحدة.

 


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