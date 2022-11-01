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بايدن يؤكد على العلاقات القوية بين بلاده والبرازيل

الثلاثاء، 01 نوفمبر 2022 05:00 ص
بايدن يؤكد على العلاقات القوية بين بلاده والبرازيل بايدن
كتب : أحمد علوى

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أفاد البيت الأبيض بأن الرئيس الأمريكي جو بايدن أعاد الاثنين تأكيد العلاقات القوية بين واشنطن والبرازيل في اتصال هاتفي مع الرئيس المنتخب لويس إيناسيو لولا دا سيلفا.

وأوضح البيت الأبيض في بيان أن بايدن ولولا "ملتزمان بمواصلة العمل كشريكين لمواجهة التحديات المشتركة، بما في ذلك مكافحة تغير المناخ ، وحماية الأمن الغذائي، وتعزيز الإدماج والديمقراطية، وإدارة الهجرة الإقليمية".

وتغلب لولا على الرئيس جاير بولسونارو أمس الأحد بأضيق هامش في تاريخ البرازيل الحديث ( 50.9%  مقابل 49.1%).

 

 

 


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