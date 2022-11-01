باختصار أهم الأخبار العربية والعالمية حتى منتصف الليل.. أبو الغيط: هدف القمة العربية هو التقارب والتفاهم.. إيلون ماسك يحل مجلس إدارة تويتر.. عمدة كييف: 80% من العاصمة الأوكرانية فقدت إمدادات المياه والكهرباء

إعداد عبد الوهاب الجندى

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أحمد أبو الغيط لـ"القاهرة الإخبارية": الهدف من القمة العربية هو التقارب والتفاهم قال أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية، إن هذه المرة الأولى منذ عقد على الأقل أن يلتقى القادة العرب على مائدة ولا يوجد جدول أعمال، حيث يتحدثون في أى موضوع .

علماء الفلك: العثور على كويكب قريب من الشمس قد يصطدم بالأرض أفادت صحيفة "نيويورك تايمز" بأن علماء اكتشفوا كويكبا يصل حجمه إلى 1.5 كيلومتر في وهج الشمس - وله مدار قد يضعه في يوم من الأيام في مسار الأرض.

‏"وول ستريت جورنال": إيلون ماسك يحل مجلس إدارة تويتر قالت منصة التواصل الاجتماعي في بيان إنه تم تعيين إيلون ماسك المدير الوحيد لتويتر ، وحل مجلس ‏الإدارة قبل أن يكمل استحواذه على الشركة البالغ 44 مليار دولار، وفقا لوول ستريت جورنال

استطلاع: 8 من كل 10 أمريكيين يرون وضع بلادهم "خارج عن السيطرة" ‏ما يقرب من 8 من كل 10 أمريكيين، يصفون الوضع الحالي في الولايات المتحدة، بأنه "خارج عن ‏السيطرة"، وفقًا لاستطلاع جديد لشبكة سي بي اس.‏

الصحة اللبنانية تتسلم 13 ألف جرعة لقاح مضاد للكوليرا بدعم من فرنسا أعلن وزير الصحة العامة في حكومة تصريف الأعمال اللبنانية، الدكتور فراس الأبيض، عن تسلم 13440 جرعة لقاح مضاد للـ"كوليرا" مقدمة كهدية من إحدى شركات الأدوية بدعم من فرنسا.

بعد الهجوم على زوج بيلوسي.. ترامب: سان فرانسيسكو وشيكاغو أسوأ من أفغانستان وصف الرئيس الامريكي السابق دونالد ترامب الهجوم على زوج رئيسة مجلس النواب نانسي بيلوسي في ‏منزلهما في سان فرانسيسكو بأنه "شيء فظيع" بينما انتقد الجريمة في المدن.

جيش الاحتلال الإسرائيلي يعتقل 15 فلسطينيا من الضفة الغربية اعتقل جنود الاحتلال الإسرائيلي، 15 فلسطينيا من مناطق متفرقة بالضفة الغربية المحتلة. فقدت أجزاء كبيرة من العاصمة الأوكرانية كييف الوصول إلى المياه والكهرباء، بعد تضرر البنية التحتية ‏للمدينة، وفقا لمجلة بوليتكو.

العراق: القبض على قيادي داعشي و3 مطلوبين بتهمة الإرهاب