اليوم السابع
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الثلاثاء، 01 نوفمبر 2022 12:09 ص
أكرم القصاص
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باختصار أهم الأخبار العربية والعالمية حتى منتصف الليل.. أبو الغيط: هدف القمة العربية هو التقارب والتفاهم.. إيلون ماسك يحل مجلس إدارة تويتر.. عمدة كييف: 80% من العاصمة الأوكرانية فقدت إمدادات المياه والكهرباء

الثلاثاء، 01 نوفمبر 2022 12:00 ص
باختصار أهم الأخبار العربية والعالمية حتى منتصف الليل.. أبو الغيط: هدف القمة العربية هو التقارب والتفاهم.. إيلون ماسك يحل مجلس إدارة تويتر.. عمدة كييف: 80% من العاصمة الأوكرانية فقدت إمدادات المياه والكهرباء القمة العربية - أرشيفية
إعداد عبد الوهاب الجندى

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قال أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية، إن هذه المرة الأولى منذ عقد على الأقل أن يلتقى القادة العرب على مائدة ولا يوجد جدول أعمال، حيث يتحدثون في أى موضوع .
 

علماء الفلك: العثور على كويكب قريب من الشمس قد يصطدم بالأرض

أفادت صحيفة "نيويورك تايمز" بأن علماء اكتشفوا كويكبا يصل حجمه إلى 1.5 كيلومتر في وهج الشمس - وله مدار قد يضعه في يوم من الأيام في مسار الأرض.

 

‏"وول ستريت جورنال": إيلون ماسك يحل مجلس إدارة تويتر

قالت منصة التواصل الاجتماعي في بيان إنه تم تعيين إيلون ماسك المدير الوحيد لتويتر ، وحل مجلس ‏الإدارة قبل أن يكمل استحواذه على الشركة البالغ 44 مليار دولار، وفقا لوول ستريت جورنال

 

استطلاع: 8 من كل 10 أمريكيين يرون وضع بلادهم "خارج عن السيطرة"

ما يقرب من 8 من كل 10 أمريكيين، يصفون الوضع الحالي في الولايات المتحدة، بأنه "خارج عن ‏السيطرة"، وفقًا لاستطلاع جديد لشبكة سي بي اس.‏

 

الصحة اللبنانية تتسلم 13 ألف جرعة لقاح مضاد للكوليرا بدعم من فرنسا

أعلن وزير الصحة العامة في حكومة تصريف الأعمال اللبنانية، الدكتور فراس الأبيض، عن تسلم 13440 جرعة لقاح مضاد للـ"كوليرا" مقدمة كهدية من إحدى شركات الأدوية بدعم من فرنسا.

 

بعد الهجوم على زوج بيلوسي.. ترامب: سان فرانسيسكو وشيكاغو أسوأ من أفغانستان

وصف الرئيس الامريكي السابق دونالد ترامب الهجوم على زوج رئيسة مجلس النواب نانسي بيلوسي في ‏منزلهما في سان فرانسيسكو بأنه "شيء فظيع" بينما انتقد الجريمة في المدن.

 

جيش الاحتلال الإسرائيلي يعتقل 15 فلسطينيا من الضفة الغربية

اعتقل جنود الاحتلال الإسرائيلي، 15 فلسطينيا من مناطق متفرقة بالضفة الغربية المحتلة.

 

فقدت أجزاء كبيرة من العاصمة الأوكرانية كييف الوصول إلى المياه والكهرباء، بعد تضرر البنية التحتية ‏للمدينة، وفقا لمجلة بوليتكو.

 

العراق: القبض على قيادي داعشي و3 مطلوبين بتهمة الإرهاب

أعلن المتحدث باسم القائد العام للقوات المسلحة العراقية اللواء يحيى رسول، عن إلقاء القبض على القيادي الإرهابي المُكني "أبو حمزة المتويتي"، في تنظيم "داعش" الإرهابي ضمن ما يعرف بولاية كركوك.

 
قال وزير خارجية الفاتيكان، بيترو بارولين، في مقابلة أجرتها معه صحيفة أوسرفاتوري رومانو وإذاعة الفاتيكان الإخبارية، إن زيارة بابا الفاتيكان، البابا فرانسيس للبحرين حيث سيشارك في "منتدى البحرين للحوار: الشرق والغرب للتعايش الإنساني"، علامة على الوحدة والحوار فى لحظة مأساوية يشهدها التاريخ.
 

الجيش اللبناني يعتقل شخصا هدد بإطلاق النار داخل فرع بنك بالحمرا

 
أعلن الجيش اللبناني، القبض على مواطن فلسطيني في فرع أحد البنوك بمنطقة الحمرا وسط العاصمة بيروت بعدما هدد بإطلاق النار على نفسه اليوم إذا لم يُستجب لطلبه بسحب وديعته المالية لدى المصرف.
 
 

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