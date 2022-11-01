النيابة تتحفظ على 14 طن دقيق قبل بيعها بالسوق السوداء فى الجيزة

كتب أحمد إسماعيل

قررت النيابة العامة بالجيزة حجز صاحب مخبز على ذمة تحريات المباحث، ضبط بحوزته 14 طن دقيق مدعم قبل بيعه في السوق السوداء،

وأمرت النيابة بالتحفظ على الكمية المضبوطة، وكلفت رجال المباحث الجنائية بسرعة التحريات حول الواقعة وبيان وجود وقائع أخرى مماثلة من عدمه.

وتمكن رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة من القبض على صاحب مخبز بحوزته 14 طن دقيق قبل بيعها بالسوق السوداء، وتحرر محضر بالواقعة.

ونجحت حملة تموينية فى ضبط (المدير المسئول عن مخبز بلدى) بمحافظة الجيزة، لتصرفه فى كمية قدرها (14,95 طن دقيق بلدى مدعم"مستندى") قام المذكور بالاتجار بها ببيعها فى السوق السوداء مستولياً على الدعم المقرر، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المتهم.