اليوم السابع
Ads
الثلاثاء، 01 نوفمبر 2022 02:17 م
أكرم القصاص
الرئيسية تقارير مصرية

"المعلمين": وفاة معلمة نتيجة هبوط حاد بالدورة الدموية أثناء الطابور بدمياط

الثلاثاء، 01 نوفمبر 2022 12:44 م
"المعلمين": وفاة معلمة نتيجة هبوط حاد بالدورة الدموية أثناء الطابور بدمياط نقابة المعلمين
كتبت آية دعبس

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
تلقت غرفة عمليات النقابة العامة للمعلمين تقريراً من النقابة الفرعية للمعلمين بدمياط، يفيد بوفاة عزة محمد مُعلمة بمدرسة الجمهورية مدينة الزرقا، أثناء حضورها طابور الصباح، بعد أن سقطت مغشيًا عليها، وتم نقلها إلى المستشفى لمحاولة إنقاذها، لكنها فارقت الحياة فور وصولها للمستشفى.
 
على الفور كلف خلف الزناتي نقيب المعلمين ورئيس اتحاد المعلمين العرب، جمال مسلم رئيس النقابة الفرعية بدمياط، وأعضاء اللجنة النقابية التابعة لها، بالتوجه إلى المستشفى وإنهاء كافة إجراءات الجنازة، وتقديم واجب العزاء لأسرتها.
 
وتقدم الزناتي، بخالص العزاء لأسرة المعلمة، التي توفيت أثناء أداء رسالتها، داعيًا المولى عز وجل أن يتغمدها بواسع رحمته وأن يلهم ذويها الصبر والسلوان.
 
 
 

نقابة المعلمين

غرفة عمليات نقابة المعلمين

خلف الزناتى

وفاة معلم بدمياط



الموضوعات المتعلقة


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة