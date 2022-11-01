"المعلمين": وفاة معلمة نتيجة هبوط حاد بالدورة الدموية أثناء الطابور بدمياط

كتبت آية دعبس

تلقت غرفة عمليات النقابة العامة للمعلمين تقريراً من النقابة الفرعية للمعلمين بدمياط، يفيد بوفاة عزة محمد مُعلمة بمدرسة الجمهورية مدينة الزرقا، أثناء حضورها طابور الصباح، بعد أن سقطت مغشيًا عليها، وتم نقلها إلى المستشفى لمحاولة إنقاذها، لكنها فارقت الحياة فور وصولها للمستشفى.

على الفور كلف خلف الزناتي نقيب المعلمين ورئيس اتحاد المعلمين العرب، جمال مسلم رئيس النقابة الفرعية بدمياط، وأعضاء اللجنة النقابية التابعة لها، بالتوجه إلى المستشفى وإنهاء كافة إجراءات الجنازة، وتقديم واجب العزاء لأسرتها.

وتقدم الزناتي، بخالص العزاء لأسرة المعلمة، التي توفيت أثناء أداء رسالتها، داعيًا المولى عز وجل أن يتغمدها بواسع رحمته وأن يلهم ذويها الصبر والسلوان.