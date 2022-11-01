اليوم السابع
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المعاينة تكشف سبب حريق اشتعل بشقة سكنية فى الحوامدية

الثلاثاء، 01 نوفمبر 2022 10:14 ص
المعاينة تكشف سبب حريق اشتعل بشقة سكنية فى الحوامدية حريق شقة - أرشيفية
كتب بهجت أبو ضيف

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عاين رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة، شقة اشتعل بها حريق بمنطقة الحوامدية، وتبين من خلال التحريات الأولية أن ماس كهربائي أدى لاندلاع النيران، دون وجود شبهة جنائية.

واستمع رجال المباحث لأقوال مالك الشقة، ولم يشتبه في نشوب الحريق جنائيا، وتحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة المختصة التحقيق.

تلقت غرفة عمليات شرطة النجدة، بلاغا يفيد نشوب حريق بشقة سكنية فى منطقة الحوامدية، وتم الدفع بـ 3 سيارات إطفاء لمكان الحريق، وفرض كردون أمنى، وتمكن رجال الحماية المدنية من محاصرة الحريق وإخماده دون إصابات.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة المختصة التحقيق.

 


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