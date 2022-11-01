اليوم السابع
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القبض على لصين سرقا محتويات شركة فى القاهرة بأسلوب التسلق

الثلاثاء، 01 نوفمبر 2022 12:08 م
القبض على لصين سرقا محتويات شركة فى القاهرة بأسلوب التسلق سرقة _أرشيفية
كتب محمود عبد الراضي ـ أسماء شلبي

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كشفت الداخلية ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة التجمع الخامس بمديرية أمن القاهرة من (أحد الأشخاص- مقيم بدائرة قسم شرطة مدينة نصر أول) باكتشافه واقعة سرقة (عدد 3 أجهزة "لاب توب" – مبلغ مالى) من داخل الشركة ملكه الكائنة بدائرة القسم . 
 
بإجراء التحريات وجمع المعلومات ومن خلال الإستعانة بالتقنيات الفنية الحديثة أمكن تحديد مرتكبى الواقعة وتبين أنهما (شخصين -  لأحدهما معلومات جنائية، مقيمان بنطاق محافظتى الفيوم ، بنى سويف).
 
عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهما، وبحوزتهما (المبلغ المالى) المستولى عليه، وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه بأسلوب "التسلق "،  وأقرا بتصرفهما فى عدد 3 أجهزة "لاب توب" المستولى عليهم بالبيع لدى عملائهما "سيئ النية" (شخصين – مقيمان بمحافظة الفيوم).
 
عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهما وبحوزتهما (عدد 3 أجهزة "لاب توب") المستولى عليهم ، وباستدعاء المجنى عليه تعرف على المضبوطات، واتهمهم بالسرقة، فتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

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