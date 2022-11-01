القبض على لصين سرقا محتويات شركة فى القاهرة بأسلوب التسلق

كتب محمود عبد الراضي ـ أسماء شلبي

كشفت الداخلية ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة التجمع الخامس بمديرية أمن القاهرة من (أحد الأشخاص- مقيم بدائرة قسم شرطة مدينة نصر أول) باكتشافه واقعة سرقة (عدد 3 أجهزة "لاب توب" – مبلغ مالى) من داخل الشركة ملكه الكائنة بدائرة القسم .

بإجراء التحريات وجمع المعلومات ومن خلال الإستعانة بالتقنيات الفنية الحديثة أمكن تحديد مرتكبى الواقعة وتبين أنهما (شخصين - لأحدهما معلومات جنائية، مقيمان بنطاق محافظتى الفيوم ، بنى سويف).

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهما، وبحوزتهما (المبلغ المالى) المستولى عليه، وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه بأسلوب "التسلق "، وأقرا بتصرفهما فى عدد 3 أجهزة "لاب توب" المستولى عليهم بالبيع لدى عملائهما "سيئ النية" (شخصين – مقيمان بمحافظة الفيوم).

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهما وبحوزتهما (عدد 3 أجهزة "لاب توب") المستولى عليهم ، وباستدعاء المجنى عليه تعرف على المضبوطات، واتهمهم بالسرقة، فتم اتخاذ الإجراءات القانونية.