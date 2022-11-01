الغرفة الأمريكية تنظم لقاء حول دعم التعاون مع إفريقيا.. الأربعاء المقبل

كتب عبد الحليم سالم

تستضيف غرفة التجارة الامريكية بواشنطن ، من خلال مركز الأعمال الأمريكي الأفريقي (USAfBC)، الجزء التالي من أحدث مبادرات الغرفة "التقدم مع أفريقيا" Advance with Africa الأربعاء 2 نوفمبر المقبل.

وذكرت الغرفة على موقعها الرسمي، أن مبادرة Advance with Africa عبارة عن حملة ترويجية وطنية وحملة تهدف إلى زيادة أعمال عدد الولايات المتحدة في القارة الافريقية ، لافتة أن المبادرة تركز على فهم الشركات للفرص التجارية في إفريقيا ، وتحويل السرد حول مناخ الأعمال في إفريقيا، وتبديد الأساطير - وخلق فرص جديدة للشركات الأمريكية الكبيرة والصغيرة.

وأضافت الغرفة، أنه في كل محطة سنجمع قادة من القطاعين العام والخاص من الحكومة ومجتمع الأعمال ، بالشراكة مع شبكتنا المحلية من الغرف ، للمناقشات ، والمشاركة ، وحلقات النقاش التي تشرح فرص الأعمال لتوسيع الملف التجاري لأفريقيا محليًا ، وزيادة الصادرات والاستثمار ، مع تسليط الضوء على الأدوات لدعم الداخلين الجدد إلى السوق ، وتنمية الفرص التجارية.