اليوم السابع
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الغرفة الأمريكية تنظم لقاء حول دعم التعاون مع إفريقيا.. الأربعاء المقبل

الثلاثاء، 01 نوفمبر 2022 12:00 ص
الغرفة الأمريكية تنظم لقاء حول دعم التعاون مع إفريقيا.. الأربعاء المقبل الغرفة الامريكية ارشيف
كتب عبد الحليم سالم

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تستضيف غرفة التجارة الامريكية بواشنطن، من خلال مركز الأعمال الأمريكي الأفريقي (USAfBC)، الجزء التالي من أحدث مبادرات الغرفة "التقدم مع أفريقيا" Advance with Africa الأربعاء 2 نوفمبر المقبل.
 
وذكرت الغرفة على موقعها الرسمي، أن مبادرة Advance with Africa عبارة عن حملة ترويجية وطنية وحملة تهدف إلى زيادة أعمال عدد الولايات المتحدة في القارة الافريقية ، لافتة أن المبادرة تركز على  فهم الشركات للفرص التجارية في إفريقيا ، وتحويل السرد حول مناخ الأعمال في إفريقيا، وتبديد الأساطير - وخلق فرص جديدة للشركات الأمريكية الكبيرة والصغيرة.
 
وأضافت الغرفة، أنه في كل محطة سنجمع قادة من القطاعين العام والخاص من الحكومة ومجتمع الأعمال ، بالشراكة مع شبكتنا المحلية من الغرف ، للمناقشات ، والمشاركة ، وحلقات النقاش التي تشرح فرص الأعمال لتوسيع الملف التجاري لأفريقيا محليًا ، وزيادة  الصادرات والاستثمار ، مع تسليط الضوء على الأدوات لدعم الداخلين الجدد إلى السوق ، وتنمية الفرص التجارية.
 

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أمريكا

التجارة

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واشنطن

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التجارة في افريقيا



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