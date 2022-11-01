السياحة والمصايف بالإسكندرية: 6 شواطئ عامة للتنزه والتريض والصيد بالمجان

الإسكندرية جاكلين منير

أصدر اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية تكليفاته للواء جمال رشاد رئيس الإدارة المركزية للسياحة والمصايف؛ بفتح وتشغيل 6 شواطئ عامة وهم (السرايا العام- جليم العام - ميامي العام- المكس العام - شهر العسل العام- الهانوفيل العام)، بالمجان للمواطنين خلال الفترة من 2022/11/1 وحتى 2023/3/1 في أيام الشتاء المشمسة.

يأتى ذلك استجابة لرغبة أهالي الإسكندرية بفتح شواطئ بالمجان للتنزه والتريض والصيد خلال فصل الشتاء، ومن جانبه؛ أشار رئيس الادارة المركزية للسياحة والمصايف؛ أن الشواطئ المجانية (المندرة المجانى- والانفوشي المجاني) ستستمر في استقبال روادها طوال العام بالمجان ،كما نوه إنه في حالة رغبة المواطن فى الجلوس واستخدام معدات الشاطئ (شمسية - كرسي ) فأنه يتحتم عليه دفع قيمة تذكرة الدخول (خمسة جنيهات) شاملة الحصول علي المعدات السابقة واستخدام دورات المياه.