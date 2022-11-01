السلطات الأمريكية تحدد هوية سيدة بعد 48 عاما من مقتلها فى ظروف غامضة

كتبت : شيماء عبد المنعم

أعلن مكتب التحقيقات الفيدرالى "إف بي آى" والقضاء الأمريكى، تحديد هوية سيدة عثر عليها مقتولة في ظروف غامضة وذلك بعد مرور 48 عاما من العثور على جثتها في شاطئ على الساحل الشرقي للولايات المتحدة، ولم يعثر على القاتل الذى ارتكب جريمته في عام 1974، كما لم يتم وقتها تحديد هوية القتيلة، حسبما نشر موقع boston.

السلطات الأمريكية أعلنت أن المرأة التي كانت تُعرف إعلاميا بـ"سيدة الكثبان الرملية"، هي روث مارى تيرى، من ولاية تينيسي، وكانت تبلغ 37 عاما عند وفاتها، وقال عميل "إف بي آي" الخاص في منطقة بوسطن، جو بونافولونتا: "كانت روث ابنة، وأختا، وخالة، وزوجة، وأما"، مناشدا أي شخص لديه "أية معلومات" عن القضية، إبلاغ السلطات عنها.

ونشر مكتب التحقيقات الفيدرالى، مذكرة بحث عليها أربع صور قديمة للضحية بالأسود والأبيض والبني الداكن، وأضاف بونافولونتا: "ندرك أنه رغم تحديدنا روث على أنها ضحية جريمة القتل المروعة هذه، فذلك لن يخفف من آلام عائلتها" التي تم إخطارها بالأمر أخيرا".



تحديد هوية امراه قتلت منذ 48

وعُثر على روث ماري تيرى، ميتة، في 26 يوليو 1974، وهي عارية وملقاة على الكثبان الرملية على شاطئ في بروفينستاون في كيب كود، وهو قطاع من الأرض في المحيط الأطلسي يستقطب زائرين كثيرين خلال الصيف، وبحسب التحقيقات في ذلك الوقت، قُتلت الضحية بضربة في الرأس، ربما قبل أسابيع من العثور على جثتها.

وأشار بونافولونتا إلى أن "جثة الضحية كانت بلا يدين، مرجحًا أن يكون القاتل بترهما حتي لا يتعرف احد علي الجثة من بصمة يدها، ورأسها كان شبه مقطوع عن جسدها، ولم يُعثر على سلاح بالقرب من الضحية".

ووفق مكتب التحقيقات الفيدرالي، فشلت السلطات في تحديد هوية الضحية على الرغم من استطلاعات أجرتها في الأحياء المجاورة، ودراسة الآلاف من ملفات الأشخاص المفقودين، وتقنيات إعادة بناء الوجه والصور المركبة، والكثير من عمليات نبش الجثث، وأخيرا، بفضل التقنيات المعروفة باسم علم الأنساب الجيني، والتي تجمع بين أبحاث الحمض النووي والأنساب، وضع مكتب التحقيقات الفدرالي نهاية لغموض هوية الجثة.