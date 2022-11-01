السجن 3 سنوات لأمين مخازن بمديرية التضامن الاجتماعى فى الدقهلية

الدقهليه شريف الديب

قضت محكمة محكمة جنايات المنصورة الدائرة الثامنة، بالسجن المشدد 3 سنوات لأمين مخزن بمديرية التضامن الاجتماعي بمحافظة الدقهلية وألزمته برد مبلغ 54 ألف جنيه وتغريمه مبلغ مماثل، وذلك بعد إدانته باختلاس الأجهزة والمهمات عهدته بمخازن المديرية خلال الفترة من عام 2014 وحتى 2020 التي قدرت قيمتها بمبلغ مائتي ألف وثلاثمائة وواحد جنيه.

صدر الحكم برئاسة المستشار حسن معوض الباهي، رئيس الدائرة، وعضوية المستشار وليد محمد حسنى الديب، والمستشار محمد حسن السيد عاشور، والمستشار محمد صالح عبدالمعبود القطان وأمانة سر ‏محمد عبد الهادي في القضية رقم 738 لسنة 2021 جنايات قسم ثان المنصورة والمقيدة برقم 51 لسنة 2021 كلي جنوب المنصورة والمقيدة برقم 81 لسنة 2021 أموال عامة المنصورة.

وكان المستشار السيد الحسيني، المحامي العام لنيابة استئناف المنصورة للأموال العامة قد أحال المتهم "ع.م.ا.ا"،56 عاما، كاتب شئون مالية وإدارية أول بمديرية التضامن الاجتماعي بالدقهلية ومقيم أول المنصورة، إلى محكمة الجنايات المختصة لأنه فى غضون الفترة من عامي 2014 و حتى 2020 بدائرة قسم ثان المنصورة – محافظة الدقهلية وبصفته موظف عام من الأمناء على الودائع "أمين مخازن مديرية التضامن الاجتماعي بالدقهلية" اختلس الأجهزة والمهمات عهدته والتي تقدر بمبلغ مائتي ألف وثلاثمائة وواحد جنيه وأربعون قرشا والمملوكة لجهة عمله والمسلمة إليه والتي وجدت فى حيازته بسبب وظيفته وصفته بأن قام باستلام تلك المهمات الخاصة بالخطة الاستثمارية 2013/2014 واختلسها لنفسه.