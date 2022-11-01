السجن المشدد 3 سنوات لمتهمين بالإتجار فى الشابو المخدر بسوهاج

سوهاج- عمرو خلف

قضت محكمة جنايات سوهاج اليوم الثلاثاء، بمعاقبة المتهم" ش.ع." عامل و"ح.أ"، بالسجن المشدد 3 سنوات وغرامة 50 ألف جنيه لكل منهما، بعد اتهامهما بالاتجار فى الشابو المخدر وجوهر "ميثامفيتامين" بدائرة قسم ثانى سوهاج.

صدر الحكم برئاسة المستشار محمد جمال عوض وعضوية المستشارين محمد يوسف الليثى، ووئام سامى نجيب، بأمانة سر سيد على بكر.

تعود أحداث القضية إلى عام 2022 بدائرة قسم ثانى سوهاج، عندما وردت معلومات لضباط مباحث قسم ثانى سوهاج، مفادها قيام المتهمين بالاتجار فى الشابو المخدر وترويج بضاعتهما على المتعاطين وأصحاب الكيف.

وبعد تقنين الإجراءات وإجراء التحريات تأكدت صحة المعلومات الواردة من أحد المصادر السرية وبعد تقنين الإجراءات، تم القبض على المتهمين وبحوزتهما عدد 6 أكياس من الشابو، كما تم ضبط مطواة بحوزة المتهمين، وبمواجهتهما اعترفا بالواقعة وتمت إحالتهما الى محكمة الجنايات والتى أصدرت حكمها السابق.