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الرئيس التونسى: الانقسامات الموجودة بالعالم أعادته إلى القرن التاسع عشر

الثلاثاء، 01 نوفمبر 2022 07:48 م
الرئيس التونسى: الانقسامات الموجودة بالعالم أعادته إلى القرن التاسع عشر الرئيس التونسي قيس سعيد
رسالة الجزائر - بيشوى رمزى

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قال الرئيس التونسي قيس سعيد، إن الانقسامات التي شهدها العالم أعادته إلى القرن التاسع عشر، في ظل الإجراءات التي تتخذها الدول في إطار الحمائية، بينما نحن نعيش في القرن الحادى والعشرين.
 
وأضاف سعيد، خلال كلمته أمام اجتماع مجلس الجامعة العربية على مستوى القمة اليوم الثلاثاء بمركز المؤتمرات الدولي "عبد اللطيف رحال" بالعاصمه الجزائرية، أن بلاده اهتمت بموقف يهدف لتعزيز العمل العربي، عبر بلورة حضور الموقف العربي في كافة القضايا التي تعتمدها تجاه القضايا الدولية خلال عضويتها في مجلس الأمن الدولي، بالاضافة إلى وجودها بمجلس السلم والأمن الأفريقى.
 
وتأتى كلمة سعيد في افتتاح أعمال القمة العربية، حيث يقوم الرئيس التونسي بتسليم نظيره الجزائري عبد المجيد تبون رئاسة الدورة الحادية والثلاثين لمجلس الجامعة العربية على مستوى القمة.
 
وتأتي القمة العربية في هذه الدورة بعد توقف دام لأكثر من 3 سنوات، على خلفية تفشي وباء كورونا، حيث انعقدت لاخر مرة في مارس 2019، في تونس.

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