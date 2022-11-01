الداخلية تكشف حقيقة خلافات بين سيدة وخطيب ابنتها السابق بكفر الشيخ

كتب محمود عبد الراضي ـ أسماء شلبي

كشفت الداخلية حقيقة تداول مقطع فيديو على موقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك" بشأن إستغاثة سيدة ونجلتها من أحد الأشخاص لقيامه بالتعدى على ابنتها وجذبها من ملابسها عقب تهديدها بسلاح أبيض كان بحوزته والتوجه بها إلى منزله لإجبارهما على إعادة خطبتها مرة أخرى.

بالفحص أمكن تحديد السيدة المشار إليها بمقطع الفيديو (ربة منزل - مقيمة بمحافظة كفر الشيخ) وابنتها (طالبة) حيث تبين سابقة خطبتها لأحد الأشخاص (مزارع - مقيم بدائرة المركز) وحدوث خلافات بينهما وتم إنهاء الخطبة على إثر ذلك، وبتاريخ (25) الجارى تبلغ لمركز شرطة الحامول من (السيدة المشار إليها) بقيام خطيب نجلتها بمحاولة اصطحابها معه لمسكنه كرهاً عنها وتدخل بعض الأهالى ومنعه من ذلك.

وبسؤال المذكور أنكر ما نسب إليه وأتهم والدة خطيبته بالاستيلاء منه على (مبلغ مالى - مشغولات ذهبية) وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وبعرض الطرفان على النيابة العامة قررت إخلاء سبيلهما بضمان محل إقامتهما.

وباستدعاء نجلة السيدة المشار إليها قررت بعدم صحة ما ورد بمقطع الفيديو وأضافت بأنه حال تقابلها مع المشكو فى حقه وطلبه منها إعادة الخطبة، إلا أنها أبلغته بعدم موافقة أسرتها، وأثناء ذلك حدثت مشادة كلامية بينه وبين أحد أقاربها فتم اتخاذ الإجراءات القانونية.