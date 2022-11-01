الداخلية تضبط كمية من المخدرات بقيمة نصف مليون جنيه فى دمياط

كتب: محمود عبد الراضى – محمد أبو ضيف

تمكن قطاع الأمن العام بمشاركة إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن دمياط، عقب تقنين الإجراءات من ضبط (عاطل "له معلومات جنائية" - مقيم بمحافظة دمياط) حال تواجده بدائرة مركز شرطة كفر سعد وبحوزته (كمية من مخدر البانجو وزنت 90 كيلو جرام – كمية من مخدر الحشيش وزنت 6,250 كيلو جرام - كمية من مخدر الهيروين - بندقية آلية - عدد من الطلقات لذات العيار - مبلغ مالى - هاتف محمول - مركبة "توك توك" بدون لوحات معدنية).

هذا وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بحوالى 543,500 خمسمائة وثلاثة وأربعين ألف وخمسمائة جنيه) تقريباً، فتم اتخاذ الإجراءات القانونية.