اليوم السابع
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الداخلية تضبط عنصرا شديد الخطورة بحوزته بنادق آلية وخرطوش فى القاهرة

الثلاثاء، 01 نوفمبر 2022 12:13 م
الداخلية تضبط عنصرا شديد الخطورة بحوزته بنادق آلية وخرطوش فى القاهرة قوة أمنية- أرشيفية
كتب: محمود عبد الراضى – محمد أبو ضيف

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نجحت الداخلية في ضبط عنصر شديد الخطورة بالقاهرة وبحوزته أسلحة نارية وكمية كبيرة من الطلقات، فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما ضبط وملاحقة العناصر الإجرامية شديدة الخطورة حائزى الأسلحة النارية .
 
أكدت معلومات وتحريات الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة قيام أحد العناصر الإجرامية شديدة الخطورة، له معلومات جنائية ومقيم بمحافظة سوهاج بإستئجار غرفة بأحد العقارات تحت الإنشاء كائن بدائرة قسم شرطة مدينة نصر ثالث، ويتردد عليها خلسة حاملاً حقائب وأجولة.
 
عقب تقنين الإجراءات تم استهدافه وأمكن ضبطه حال تواجده بالغرفة المشار إليها، وعثر بداخلها على (4 بنادق آلية  - بندقية خرطوش – عدد كبير من الطلقات النارية مختلفة الأعيرة – 32 خزينة - 3 صديرى واقى حامل خزن سلاح )، وبمواجهته بالتحريات وما أسفر عنه الضبط اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد استخدامها فى وقائع السرقة بالإكراه، فتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

أمن القاهرة

أخبار الحوادث

القبض على عنصر إجرامي

سلاح

بندقية

القاهرة



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