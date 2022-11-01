الإفراج عن أعلاف وذرة وفول صويا بـ 94 مليون دولار .. تعرف على التفاصيل

كتبت أسماء نصار

تنفيذا لتكليفات القيادة السياسية وفي إطار متابعة نتائج الاجتماع الذي عقده الدكتور مصطفى مدبولي رئيس وبالتنسيق مع البنك المركزي، تم الإفراج عن 183 ألف طن من الذرة وفول الصويا بحوالي 94 مليون دولار خلال 5 أيام في الفترة من 23 حتى 27 أكتوبر.

وفى التقرير التالى نتعرف على التفاصيل:

1- الإفراج شمل 122 ألف طن من الذرة بحوالي 44,9 مليون دولار.

2- الإفراج عن حوالي 61 ألف طن من فول الصويا بقيمة 42،8 مليون دولار وأيضا أعلاف بحوالي 8 مليون دولار.

3- الإفراج يستهدف توفير كميات فى الاسواق من الذرة والصويا والتي هي المكونات الأساسية لاعلاف الدواجن وأيضا حيوانات المزرعة.

4- متابعة مستمرة وتنسيق كامل مع البنك المركزي واتحاد الدواجن للإفراج الدوري عن الذرة وفول الصويا وخامات وإضافات الأعلاف من الموانئ المصرية.

5- وزير الزراعة طالب المستوردين الذين يتم الافراج لهم البيع بالأسعار المقبولة وأن يظهر أثر هذه الإفراجات فى انخفاض الأسعار.