الإحصاء: 19.2% ارتفاعاً بقيمة التبادل التجارى بين مصر والدول العربية

كتب: مدحت عادل

أظهرت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء ارتفاع قيمة التبادل التجاري بين مصر والدول العربية لتسجل 14.4 مليار دولار خلال النصف الأول من عام 2022 مقابل 12.1مليار دولار خلال نفس الفترة من عام 2021 بزيادة بلغت 2.3 مليار دولار، وبنسبة ارتفاع قدرها 19.2%.

وبلغت قيمة الصادرات المصرية للدول العربية 5.9 مليار دولار خلال النصف الأول من عام 2022 مقابل 5.4 مليار دولار خلال نفس الفترة من عام 2021 بزيادة بلغت 466.5 مليون دولار، وبنسبة ارتفاع قدرها 8.6%.

وجاءت السعودية على رأس قائمة أعلى عشر دول عربية استيراداً من مصر خلال النصف الأول من عام 2022، حيث بلغت قيمة صادرات مصر لها 1.2 مليار دولار، يليها الإمارات 955.2 مليون دولار، ثم ليبيا 525 مليون دولار، ثم السودان 441.4 مليون دولار، ثم المغرب 396.4 مليون دولار، ثم الأردن 361.8 مليون دولار، ثم الجزائر 352.8 مليون دولار، ثم العراق 276.1 مليون دولار، ثم الكويت 265.6 مليون دولار، وأخيراً لبنان 220 مليون دولار.

وأشار الإحصاء إلى ارتفاع قيمة الواردات المصرية من الدول العربية لتصل إلى 8.5 مليار دولار خلال النصف الأول من عام 2022 مقابل 6.6 مليار دولار خلال نفس الفترة من عام 2021 بزيادة بلغت 1.9 مليار دولار، وبنسبة ارتفاع قدرها 27.8%.

وتصدرت السعودية قائمة أعلى عشر دول عربية تصديراً لمصر خلال النصف الأول من عام 2022، حيث بلغت قيمة واردات مصر منها 4.3 مليار دولار، يليها الكويت 1.4 مليار دولار، ثم الإمارات 1.3 مليار دولار، ثم عمان 412.5 مليون دولار، ثم البحرين 269.1 مليون دولار، ثم السودان 261.6 مليون دولار، ثم الأردن 120.7 مليون دولار، ثم لبنان 108.4 مليون دولار، ثم ليبيا 51.5 مليون دولار، وأخيراً قطر 39.5 مليون دولار.

وارتفعت قيمة تحويلات المصريين العاملين بالدول العربية لتسجل 21.9 مليار دولار خلال العام المالي 2020 / 2021 مقابل 19.8 مليار دولار خلال العام المالي 2019 / 2020 بنسبة ارتفاع قدرها 10.9%، بينما انخفضت قيمة تحويلات العرب العاملين في مصر لتصل إلى 114.9 مليون دولار خلال العام المالي 2020 / 2021 مقابل 117.8 مليون دولار خلال العام المالي 2019 / 2020 بنسبة انخفاض قدرها 2.5%.

وجاءت السعودية في المرتبة الأولى بقائمة أعلى عشر دول عربية في قيمة تحويلات المصريين العاملين بها خلال العام المالي 2020 / 2021، حيث بلغت قيمة تحويلات العاملين بها 11.2 مليار دولار، يليها الكويت 4.4 مليار دولار، ثم الإمارات 3.4 مليار دولار، ثم قطر 1.5 مليار دولار، ثم الأردن 774.2 مليون دولار، ثم عمان 162 مليون دولار، ثم البحرين 104.1 مليون دولار، ثم اليمن 79.9 مليون دولار، ثم العراق 43.7 مليون دولار، وأخيراً لبنان 39.5 مليون دولار.

وسجلت قيمة استثمارات الدول العربية بمصر 3.98 مليار دولار خلال العام المالي 2020 /2021 مقابل 4 مليارات دولار خلال العام المالي 2019 / 2020 بنسبة انخفاض قدرها 0.4 %.

واحتـلت الإمارات المرتبة الأولى بقائمة أعلى عشر دول عربية استثماراً في مصر خلال العام المالي 2020 /2021؛ حيث سجلت قيمة استثماراتها في مصر 2.8 مليار دولار، يليها السعودية 622 مليون دولار، ثم الكويت 217.8 مليون دولار، ثم البحرين 160.4 مليون دولار، ثم عمان 68.8 مليون دولار، ثم قطر 59.8 مليون دولار، ثم الأردن 56.7 مليون دولار، ثم ليبيا 12.5 مليون دولار، ثم لبنان 6.5 مليون دولار، وأخيراً تونس 5.5 مليون دولار.

وبلغ عـدد المصـريين المتواجديـن بالدول العربية طبقــاً لتقـديـرات البعثة 7.1 مليون مصري حتى نهاية 2021.