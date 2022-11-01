اليوم السابع
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أكرم القصاص
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إطلاق تداول عملات جديدة فى بورصة موسكو

الثلاثاء، 01 نوفمبر 2022 10:45 ص
إطلاق تداول عملات جديدة فى بورصة موسكو بورصة موسكو - صورة أرشيفية
وكالات

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أطلقت بورصة موسكو تداولات عملتين جديدتين أمام الروبل الروسي، وذلك في إطار استراتيجية لتوسيع التعاون التجاري والاقتصادي مع الدول الصديقة لروسيا.

وحسب موقع روسيا اليوم، أعلنت بورصة موسكو يوم الجمعة الماضي أنه اعتبارا من 31 أكتوبر الماضي (2022) سيبدأ تداول أزواج "السوم القرغيزي -  الروبل" و"السوموني الطاجيكي - الروبل".

وعلق مدير المشاريع الدولية بإدارة سوق الصرف الأجنبي في بورصة موسكو ديمتري بيسكولوف على ذلك قائلا: "في الأشهر الأخيرة اكتسبت روسيا شركاء يتزايد معهم حجم التبادل التجاري. وسيكون من المنطقي أن تبدأ روسيا بتداول الروبية الهندية والدرهم الإماراتي. لكن هذا لم يحدث بعد".

بعد فرض الدول الغربية عقوبات على روسيا على خلفية العملية العسكرية في أوكرانيا، اتجهت موسكو شرقا وبدأت بتعزيز العلاقات التجارية والاقتصادية مع شركاء من آسيا مثل الهند والصين.

 


بورصة موسكو

الروبل

روسيا

الروبية الهندية

الدرهم الإماراتي



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