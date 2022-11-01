إزالة 1110 حالات تعد على أراضى الزراعة وأملاك الدولة فى الشرقية

الشرقية- فتحية الديب

أشاد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية بجهود الأجهزة التنفيذية والأمنية في نجاح الموجه الـ 20 لتنفيذ إزالة للتعديات المخالفة على الأراضى الزراعية أو أملاك الدولة بنطاق المحافظة وذلك تنفيذاً لتوجيهات رئيس الجمهورية بالحفاظ على أملاك الدولة وإزالة التعديات عليها وفرض هيبة الدولة على أراضيها.



أوضح المحافظ أن الأجهزة التنفيذية بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية شنت حملات مكبرة لتنفيذ إزالة للتعديات المخالفة ضمن أعمال الموجه الـ 20 وأسفرت تلك الحملات عن إزالة 868 حالة تعدي بمساحة 163 ألف و 790 متر و 242 حالة تعدي بمساحة 1192 فدان و8 قيراط أرض زراعية بنطاق المحافظة.



أكد المحافظ أن الجهاز التنفيذى لن يدخر جهدا في تطبيق القانون علي المتعدين علي الأراضى الزراعية واملاك الدولة والتصدي لأي محاولة للبناء العشوائى بدون ترخيص وفرض هيبه الدولة، وإتخاذ كافة الإجراءات القانونية لعدم عودة التعديات مرة أخرى بعد إزالتها.







