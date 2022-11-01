"آداب حلوان" تشارك فى المنتدى الدولى للبحوث المفتوحة بالشرق الأوسط

كتب محمد صبحى

شارك كل من الدكتورة أمانى محمد السيد أستاذ علم المعلومات ووكيل الكلية لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، و الدكتور عماد عيسى صالح رئيس قسم المكتبات والمعلومات بالكلية؛ والدكتور أحمد حسين المصرى مدرس علوم المكتبات والمعلومات؛ والدكتورة سارة أحمد صالح مدرس علوم المكتبات والمعلومات، فى فعاليات المنتدى العلمى الدولى للبحوث المفتوحة فى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا Forum for Open Research in" MENA (F.O.R.M.)"، وذلك فى إطار الاهتمام بالمشاركات العلمية لكلية الآداب بجامعة حلوان و أعضاء هيئة التدريس.

وتأتى مشاركة أساتذة جامعة حلوان بدعم من الدكتور السيد قنديل رئيس جامعة حلوان والدكتورة مها حسنى عميد كلية الآداب.

تعقد فعاليات المنتدى بمشاركة كل من منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو)، واستضافة بنك المعرفة المصري، وبرعاية المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم (أليكسو).

وضم المنتدى نخبة من كبار الخبراء الدوليين وأصحاب المصلحة على المستوى الإقليمي، إلى جانب مزودى الموارد والحلول مفتوحة المصدر، وعدد من الشركات الرائدة فى صناعات التكنولوجية الموجهة لدعم النهوض بالعلوم المفتوحة.