7 سلوكيات تجعلك صديقا للبيئة.. تعرف عليها

كتبت ـ منال العيسوى

كن شريكا فاعلا فى الحفاظ على الأرض وأطفئ الأضواء لمدة ساعة على الأقل يوميا، كما يمكنك ممارسة أنشطة داخل بيتك للحفاظ على كوكب الارض وتخفيف الأحمال عنها.

وإذا لم تكن متأكدًا من الطريقة التي ستقضي بها مساء اليوم السبت في ساعة الأرض، ففى هذا التقرير نرشدك لمجموعة من الأنشطة يمكن لك أن تفعلها بعد إطفاء الأضواء ساعة، ويمكنك أن تذهب لقضاء الساعة مع أصدقائك وعائلتك، سواء في المنزل أو في الخارج، لجعلها أمسية مؤثرة لا تنسى.

1- أجلس فى الهواء الطلق

انطلق للخروج فى الطبيعة، فهى لا تزودنا فقط بالهواء النظيف والماء والغذاء، وإنما الطبيعة ضرورية لصحتنا وسعادتنا، لذا اقضِ الساعة بالخارج مع الأصدقاء والعائلة، ويمكنك أن تستكشف المتنزهات أو الشواطئ أو المساحات الطبيعية الأخرى القريبة منك واستمتع بنزهة ليلية، وإن كان لديك اطفال صغار فاحجز رحلة واذهب للتخييم أو تأمل النجوم، لضمان سلامتك عندما تكون بالخارج ليلاً ، أحضر مصباحًا يدويًا وهاتفًا وأخبر الآخرين إلى أين أنت ذاهب مسبقًا.

2. طهي وجبة مع عائلتك أو أصدقائك

العشاء على ضوء الشموع ليس فقط لعيد الحب، تناول العشاء في الظلام خلال ساعة الأرض هذه وقم بإعداد بعض الأطباق الصديقة للكوكب، يكون مستوحى من بعض الوصفات المستدامة هنا أو هنا، وتحدى نفسك لتحضير وجبة ، بحيث لا يضيع أي شيء و كن مبدعًا مع بقايا الطعام، واجعله يمثل تحديًا للوقت ومعرفة من يمكنه إعداد أفضل طبق في غضون 60 دقيقة، و يمكنك أن تجعل أطفالك الصغار يشاركونك المساعدة في اختيار المكونات أو المشاركة في صنع العشاء.

3- يمكنك ايضا مشاهدة فيلم مع أطفالك، ولكن عليك اختيار فيلم تدور أحداثه في الطبيعة أو الأفلام الوثائقية عن الطبيعة وهى متوفرة على اليوتيوب، أو اتصل بصديق أو فرد من العائلة لم تقابله شخصيًا منذ فترة، وادعهم لقضاء الساعة معك، وتبادل الألعاب الطاولة أو اطبخوا أو استمعوا إلى الموسيقى أو غنوا الكاريوكي أو ارقصوا طوال الليل معًا، أو اقرأ كتابًا مع أطفالك على ضوء الشموع.

4. اعرف عن ساعة الأرض

الوعي هو الخطوة الأولى قبل العمل. استخدم الساعة لمعرفة المزيد عن كوكبنا المذهل والتحديات التي نواجهها وما يتعين علينا القيام به لتغيير الأمور، واكتشف كيف تكون مستدامًا في حياتك اليومية، وماذا يعنى فقدان الطبيعة وتغير المناخ .

5. تواصل مع محب لمجتمعك

لا يمكن حل التحديات التي تواجه كوكبنا إلا إذا عملنا معًا، وقمنا بتمكين بعضنا البعض، وخلقنا شعورًا بالوحدة، أو احضر حدثًا محليًا لساعة الأرض، وتعرف على المنظمات والمبادرات في منطقتك التي تحتاج إلى أكبر قدر من المساعدة، على سبيل المثال، تطوع في الحديقة أو الشاطئ أو تنظيف الطبيعة أو مبادرات زراعة الأشجار أو صيانة الحدائق المجتمعية، أو لمشاريع إعادة التدوير المحلية، وكن مصدر إلهام وألهم الآخرين، واقرأ قصص المؤيدين مثلك من جميع أنحاء العالم الذين يشكلون مستقبلًا أكثر إشراقًا للناس والكوكب.

6. مارس رياضة

من الصعب الاعتناء بكوكبنا وغيره عندما لا نهتم بأنفسنا، لذا تحرك ومارس رياضة في ساعة الأرض هذه سيشكرك جسدك وكوكبنا على ذلك، فيمكنك ان تذهب في دورة ليلية أو ركض ليلي، واركض وانت تستمع للموسيقى، أو اذهب إلى أقرب منتزه أو شاطئ أو ممر طبيعي أو مساحة خارجية والتقط أي قمامة تجدها .

7. اكتشف الجانب الفني الخاص بك

إذا كنت لا ترغب في العمل بجسدك، فاعمل عقلك الإبداعي في الليل وقم ببعض التصوير الليلي أو تحدي نفسك بـ "الرسم بالضوء" ، او أعد استخدام شيء ما حول المنزل أو في خزانة ملابسك، و جرب الرسم باستخدام طلاء نيون متوهج في الظلام وغير سام.

جدير بالذكر، أنه لا تقتصر المشاركة في ساعة الأرض على الالتزام لمدة ساعة واحدة في يوم واحد فقط، إنما هى تتعلق بالالتزام كل يوم بالعناية ببعضنا البعض والمنزل الذي نتشاركه جميعًا.