وكيل وزارة الصحة بالإسكندرية تتفقد أعمال تطوير مستسفي العامرية

الإسكندرية -فريق المحافظات

تفقدت الدكتورة "أميرة طهيو" وكيلة وزارة الصحة بالإسكندرية، مستشفى العامرية العام، حيث تابعت مسيرة العمل في مختلف الأقسام والتطوير الجاري بقسم الاشعة، وإضافة جهاز أشعة مقطعية والتشغيل التجريبى لجهاز الرنين المغناطيسي وتطوير قسم الأطفال.

أعقب ذلك قيام "طهيو" بزيارة الأرض المقترحة لإقامة مستشفى بمنطقة النهضة بالعامرية ، وزيارة وحدة طب الأسرة بقرية حارس بقطاع النهضة

رافق وكيلة الوزارة أثناء الزيارة الدكتورة "ميرفت السيد" وكيلة المديرية للطب العلاجى، والدكتور "مراد ظريف" مدير عام منطقة العامرية الطبية، وقيادات الطب العلاجى بمديرية الشئون الصحية بالإسكندرية، كما حضر الزيارة النائب راغب رزق ضيف الله عضو مجلس النواب.