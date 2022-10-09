وزير داخلية النمسا: دعم دول غرب البلقان جزء من استراتيجيتنا الأمنية

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أكد وزير الداخلية النمساوي جيرهارد كارنر، أن دعم شركاء بلاده في غرب البلقان جزء مهم من استراتيجية النمسا الأمنية، مشيرا إلى استمرار التعاون والتنسيق مع صربيا في مكافحة الإتجار بالبشر، بالإضافة إلى تلقي دعم من الوكالة الأوروبية لحماية الحدود الخارجية للاتحاد الأوروبي "فرونتكس".



وقال الوزير النمساوي، في تصريحات اليوم الأحد، إنه تم إيفاد ضباط شرطة يتمتعون بخبرات خاصة في السيطرة على الطائرات بدون طيار والاستطلاع الجوي إلى صربيا والجبل الأسود.



وأوضح أنه خلال العامين الماضيين كان التركيز الرئيسي على الطائرات بدون طيار على حدود الدولة النمساوية في مكافحة تهريب البشر، موضحا أنه لدى الشرطة النمساوية حاليًا حوالي 130 طائرة بدون طيار، مشيرا إلى أنها أداة تشغيلية رئيسية في مكافحة أعمال مهربي البشر.



كما رحب وزير الداخلية النمساوي بعملية الوكالة الأوروبية لحرس الحدود والسواحل (وكالة فرونتكس)، على الحدود الصربية المقدونية لمكافحة التهريب، معتبرا أنها مساهمة مهمة في العمل المشترك والمتسق ضد مافيا التهريب الدولي.