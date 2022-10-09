وزير الصحة يستقبل المدير عام منظمة الصحة العالمية بمطار القاهرة الدولي

كتب وليد عبد السلام

استقبل الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان، الدكتور تيدروس أدهانوم غيبريسوس، المدير العام لمنظمة الصحة العالمية مساء اليوم الأحد، بمطار القاهرة الدولى في زيارة تستغرق عدة أيام لحضور فعاليات انعقاد اللجنة الإقليمية الـ 69 لإقليم شرق المتوسط لمنظمة الصحة العالمية.

ومن المقرر أن تبدأ فعاليات انعقاد الدورة غداً الإثنين 10 أكتوبر، تحت شعار«الصحة قول وعمل» بحضور الدكتور أحمد المنظرى المدير الإقليمي لشرق المتوسط بمنظمة الصحة العالمية، وعدد من وزراء الصحة لدول الإقليم وممثلو المنظمات العالمية والإقليمية والوطنية، إلى جانب عدد من الدبلوماسيين والأكاديميين.

رحب الوزير بالمدير العام لمنظمة الصحة العالمية، مثمناً الدور الذي تقوم به منظمة الصحة العالمية بمصر لتعزيز النظام الصحي بما ينعكس إيجابًا على الصحة العامة للمواطنين.

كان في استقبال مدير عام منظمة الصحة العالمية؛ الدكتور محمد حساني، مساعد وزير الصحة لشئون مبادرات الصحة العامة، والدكتورة نعيمة القصير، ممثل منظمة الصحة العالمية بمصر.