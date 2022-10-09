اليوم السابع
Ads
الأحد، 09 أكتوبر 2022 11:32 م
أكرم القصاص
الرئيسية تقارير مصرية

وزير التعليم يقدم العزاء لأسرة الطالبة "بسملة".. ويؤكد: لن نقبل أى تجاوزات

الأحد، 09 أكتوبر 2022 11:10 م
وزير التعليم يقدم العزاء لأسرة الطالبة "بسملة".. ويؤكد: لن نقبل أى تجاوزات الدكتورر ضا حجازى وزير التربية والتعليم
محمود طه حسين

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
يتقدم الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، وجميع العاملين بالتربية والتعليم، بخالص العزاء والمواساة إلى أسرة الطالبة "بسملة أسامة" بالمدرسة الابتدائية بطرانيس العرب التابعة لإدارة السنبلاوين التعليمية بمحافظة الدقهلية التي وافتها المنية اليوم بمستشفى طوارئ المنصورة، داعيًا الله أن يلهم ذويها الصبر والسلوان في مصابهم الأليم.
 
وأكد الدكتور رضا حجازي أن الوزارة تفرض إجراءات مشددة لضمان سلامة سير العملية التعليمية على مستوى محافظات الجمهورية ولن تقبل أي تجاوز سواء من قبل المعلم الذي يجب أن يكون بمثابة قدوة للطلاب، أو من جانب أي مسئول ينتمى للوزارة، مشددًا على أن أي تجاوز يقابل بحزم وإجراءات صارمة. 
 
وقد وجه الوزير بإطلاق اسم الطالبة على إحدى قاعات المدرسة، كما وجه أيضًا بسرعة صرف الدعم المقدم من صندوق التأمين على الطلاب لأسرة الطالبة.

التربية والتعليم

الطفلة بسملة

وفاة الطفلة بسملة

اخبار مصر

اخبار التعليم



الموضوعات المتعلقة


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة